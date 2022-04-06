Бензема стал вторым в истории футболистом после Роналду, оформившим 2 хет-трика подряд в плей-офф Лиги чемпионов

В эти минуты проходит первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов, в котором «Челси» принимает «Реал».

Нападающий и капитан «королевского клуба» забил три мяча. Чтобы оформить хет-трик Бензема понадобилось 46 минут.

Таким образом, он стал вторым футболистом в истории, которому удалось оформить два хет-трика подряд. Ранее это достижение принадлежало форварду «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

Предыдущий матч «Реал» проводил против «ПСЖ». В той игре благодаря Бензема «сливочные» перевернули ход матча и вышли в четвертьфинал плей-офф Лиги чемпионов.