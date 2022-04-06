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Лига чемпионов

Бензема стал вторым в истории футболистом после Роналду, оформившим 2 хет-трика подряд в плей-офф Лиги чемпионов

06 Апреля 2022 • 23:29 Комментировать
Челси
1:3
Реал Мадрид
окончен

В эти минуты проходит первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов, в котором «Челси» принимает «Реал».

Нападающий и капитан «королевского клуба» забил три мяча. Чтобы оформить хет-трик Бензема понадобилось 46 минут.

Таким образом, он стал вторым футболистом в истории, которому удалось оформить два хет-трика подряд. Ранее это достижение принадлежало форварду «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

Предыдущий матч «Реал» проводил против «ПСЖ». В той игре благодаря Бензема «сливочные» перевернули ход матча и вышли в четвертьфинал плей-офф Лиги чемпионов.  


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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Челси Карим Бензема Лига Чемпионов
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окончен Вильярреал 1:0 Бавария 5.40 4.30 1.57
окончен Челси 1:3 Реал Мадрид 2.20 3.40 3.60
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