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Лига чемпионов

Романцев: «Соболев оставался практически без мяча»

05 Августа 2021 • 20:36 Комментировать (1)
Спартак Москва
0:2
Бенфика
окончен
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Экс-наставник «Спартака» Олег Романцев поделился мнением относительно проигрыша москвичей в домашнем матче квалификации Лиги чемпионов «Бенфике» со счётом 0:2.

«Зобнин и Ларссон почему-то играли не на своих позициях. А Бакаев с Хендриксом вообще потерялись на поле. Поэтому Соболев оставался практически без мяча», - приводит слова Олега Романцева «Спорт-Экспресс».

Также у бывшего тренера «красно-белых» вызвала сомнение готовность Виктора Мозеса выдерживать физические нагрузки. Романцев считает, что нигериец пока ещё не восстановился полностью от травмы.

Повторная встреча между «Бенфикой» и «Спартаком» состоится 10 августа в Лиссабоне.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Бенфика Олег Романцев Александр Соболев
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Комментарии (1)
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Wertygaz
05 Августа 2021 в 21:31
Да и сильно не ждали прохода Бенфики. Стоимость состава португальцев 323 млн против 144 млн состава Спартака. Понятно там исполнители намного серьезнее …
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