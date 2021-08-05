Романцев: «Соболев оставался практически без мяча»

Экс-наставник «Спартака» Олег Романцев поделился мнением относительно проигрыша москвичей в домашнем матче квалификации Лиги чемпионов «Бенфике» со счётом 0:2.

«Зобнин и Ларссон почему-то играли не на своих позициях. А Бакаев с Хендриксом вообще потерялись на поле. Поэтому Соболев оставался практически без мяча», - приводит слова Олега Романцева «Спорт-Экспресс».

Также у бывшего тренера «красно-белых» вызвала сомнение готовность Виктора Мозеса выдерживать физические нагрузки. Романцев считает, что нигериец пока ещё не восстановился полностью от травмы.

Повторная встреча между «Бенфикой» и «Спартаком» состоится 10 августа в Лиссабоне.