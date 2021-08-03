«В смысле нечего терять?»: Салихова отреагировала на слова Витории перед игрой с «Бенфикой»

Зарема Салихова, супруга владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, отреагировал на интервью наставника команды Руя Витории в преддверии первого поединка с лиссабонской «Бенфикой» в третьем раунде квалификации ЛЧ. Тренер заявил, что в предстоящей игре «Спартаку» нечего терять.

«В смысле нечего терять? Парни умирали на поле в конце сезона не для того, чтобы проиграть «Бенфике». В случае непопадания в ЛЧ клуб теряет 20 млн», - гласит сообщение Заремы в телеграм-канале.

Матч «Спартак» - «Бенфика» пройдет в Москве на стадионе «Открытие Арена» 4 августа. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. Главным арбитром поединка назначен британец Энтони Тейлор. Прямая трансляция игры пройдет на телеканале «Матч ТВ».

Ранее стала известна заявка португальского клуба на грядущий поединок.