​Витория рассказал, имеет ли Промес шансы сыграть с «Бенфикой»

В среду, 4 августа, «Спартак» будет принимать «Бенфику» в рамках третьего раунда квалификации Лиги чемпионов. Наставник московской команды Руй Витория во время пресс-конференции высказался по поводу готовности ряда игроков своей команды.

По словам Витории, форвард Куинси Промес, скорее всего, пропустит матч в среду. Напомним, что голландец не играл против «Крыльев Советов» (победа 1:0) в пятницу из-за полученного повреждения.

Витория выразил надежду, что на поле смогут выйти Георгий Джикия и Виктор Мозес, у которых были небольшие повреждения. А вот Павел Маслов пока играть не готов.