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Лига чемпионов

Хендрикс: «Ещё ничего не закончено, посмотрим. Всё впереди»

04 Августа 2021 • 22:22 Комментировать (3)
Спартак Москва
0:2
Бенфика
окончен
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Полузащитник «Спартака» Йоррит Хендрикс подвёл итоги матча с «Бенфикой» (0:2) в эфире канала «Матч Премьер».

- Тяжелый матч получился, хотя первый тайм был неплохим. Вы и начали его хорошо, и закончили неплохо. Чего не хватило для более успешного результата?

- Да, конечно, результатом расстроены. Мы хорошо начали, высоко прессинговали, было несколько достаточно хороших атак и контратак, нужно было забивать. Во втором тайме чуть меньше стало получаться, соперник забил два достаточно быстрых гола, стал контролировать игру, нам сложнее стало идти в прессинг. Конечно, забей хотя бы один гол, было бы поинтереснее на следующей неделе. Тем не менее, еще  ничего не закончено, нас ждет ответный матч.

- Почему так по моментам получилось, что слабо выглядел «Спартак» во втором тайме? Почти не было угроз у ворот соперника.

- Как я и сказал, мы пропустили два гола. После этого соперник играл очень умно, на опыте стал контролировать игру. Сложно нам стало что-то предпринять, плюс еще усталость начала сказываться. Тем не менее, во втором тайме у нас было пару моментов.

- Что может позволить «Спартаку» отыграться по сумме двух матчей уже в ответной встрече?

- Прежде всего, нужно забить два гола и не пропустить. Нужно выходить на второй матч и играть так же, как в первом тайме. Еще ничего не закончено, посмотрим. Все впереди.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Йоррит Хендрикс
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
Bathet30
04 Августа 2021 в 22:36
Сами все закончили своей невнятной игрой в атаке во втором тайме. А наш левый фланг обороны смог сделать поездку в Лиссабон туристической.
Don sangre
04 Августа 2021 в 22:35
Ничья в Португалии будет для Спартака очень хорошим результатом хоть я и не верю в это.. Так же как и в нашу сборную... Но болеть буду все равно... Других нет для меня
779
04 Августа 2021 в 22:30
Хорош уже хорохориться на ровном месте.
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окончен Спартак Москва 0:2 Бенфика 3.5 3.4 2.25
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