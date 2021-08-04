Хендрикс: «Ещё ничего не закончено, посмотрим. Всё впереди»

Полузащитник «Спартака» Йоррит Хендрикс подвёл итоги матча с «Бенфикой» (0:2) в эфире канала «Матч Премьер».

- Тяжелый матч получился, хотя первый тайм был неплохим. Вы и начали его хорошо, и закончили неплохо. Чего не хватило для более успешного результата?

- Да, конечно, результатом расстроены. Мы хорошо начали, высоко прессинговали, было несколько достаточно хороших атак и контратак, нужно было забивать. Во втором тайме чуть меньше стало получаться, соперник забил два достаточно быстрых гола, стал контролировать игру, нам сложнее стало идти в прессинг. Конечно, забей хотя бы один гол, было бы поинтереснее на следующей неделе. Тем не менее, еще ничего не закончено, нас ждет ответный матч.

- Почему так по моментам получилось, что слабо выглядел «Спартак» во втором тайме? Почти не было угроз у ворот соперника.

- Как я и сказал, мы пропустили два гола. После этого соперник играл очень умно, на опыте стал контролировать игру. Сложно нам стало что-то предпринять, плюс еще усталость начала сказываться. Тем не менее, во втором тайме у нас было пару моментов.

- Что может позволить «Спартаку» отыграться по сумме двух матчей уже в ответной встрече?

- Прежде всего, нужно забить два гола и не пропустить. Нужно выходить на второй матч и играть так же, как в первом тайме. Еще ничего не закончено, посмотрим. Все впереди.