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Лига чемпионов

​«Спартак» назвал состав на матч с «Бенфикой»

04 Августа 2021 • 18:50 Комментировать (4)
Спартак Москва
...
Бенфика
3.00 3.40 2.35
Через 0 ч. 46 мин.
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В среду вечером «Спартак» будет проводить домашний матч против «Бенфики» в рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Рулевой «красно-белых» Руй Витория доверил место в стартовом составе команды следующим исполнителям:

Максименко, Рассказов, Жиго, Джикия, Айртон, Хендрикс, Умяров, Зобнин, Бакаев, Ларссон, Соболев. 

Стартовый свисток на «Открытие Банк Арене» прозвучит в 20:00 по столичному времени. Следить за развитием событий на поле можно будет на портале LiveResult, где будет проходить трансляция в текстовом формате.

Добавим, что ответный матч между «Бенфикой» и «Спартаком» пройдёт на следующей неделе. Победитель дуэли в раунде плей-офф сыграет либо с голландским ПСВ, либо с датским «Мидтьюлланном».

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Спартак Москва
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Комментарии (4)
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Рейтинг комментариев
ингерман
04 Августа 2021 в 19:13
ай уперед бенфа! )))
Роман Звогов
04 Августа 2021 в 19:10
Как ваши ставки мужики?Не надоело сливать последнее??? Вот нормальный ресурс с инфой vp-tennis.com (я там уже больше года сижу и постоянно в стабильном плюсе). Ну вы конечно как хотите, можете не верить, доказывать вам что то мне на*** не надо! Просто "по братски" делюсь информацией с нормальными парнями, если тут такие есть...
Урзюм
04 Августа 2021 в 18:55
Мясные, не будьте свиньями, порадуйте россиян.
Diman777
04 Августа 2021 в 19:11
Хендрикс, Умяров, Бакаев - все претензии к федуну - он главная свинья
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04.08  20:00 Спартак Москва ... Бенфика 3 3.4 2.35
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