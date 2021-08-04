​«Спартак» назвал состав на матч с «Бенфикой»

В среду вечером «Спартак» будет проводить домашний матч против «Бенфики» в рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Рулевой «красно-белых» Руй Витория доверил место в стартовом составе команды следующим исполнителям:

Максименко, Рассказов, Жиго, Джикия, Айртон, Хендрикс, Умяров, Зобнин, Бакаев, Ларссон, Соболев.

Стартовый свисток на «Открытие Банк Арене» прозвучит в 20:00 по столичному времени. Следить за развитием событий на поле можно будет на портале LiveResult, где будет проходить трансляция в текстовом формате.

Добавим, что ответный матч между «Бенфикой» и «Спартаком» пройдёт на следующей неделе. Победитель дуэли в раунде плей-офф сыграет либо с голландским ПСВ, либо с датским «Мидтьюлланном».