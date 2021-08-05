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Россия. Премьер-лига

Канчельскис - о Салиховой: «Женщинам запрещено разговаривать о футболе»

05 Августа 2021 • 09:45 Комментировать (3)
Спартак Москва
0:2
Бенфика
окончен
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Экс-нападающий сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался относительно Заремы Салиховой, жены владельца московского «Спартака» Леонида Федуна.

«Она лезет: кого ставить, кого нет. Ладно, если б человек поиграл в футбол, имел к нему отношение, но женщинам вообще запрещено разговаривать о футболе», - приводит слова Канчельскиса «Спорт-экспресс».

Напомним, что в среду, 4 августа, «красно-белые» провели первый матч против «Бенфики» в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов. Поединок состоялся на стадионе «Открытие Арена» и завершился поражением хозяев со счетом 0:2.

Ответная встреча пройдет в Лиссабоне 10 августа. Победитель этой пары выйдет в раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Канчельскис Зарема Салихова
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Комментарии (3)
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JUMPER
05 Августа 2021 в 12:09
ай зря ты эдак выражаися...))) видь так и ни долга обидить перву леди принароднага клуба...))) да и фаны табе ни простять...))) она идинсвинай чел клуби...хоть шо то панимаюший у хуцболи...))) светла галава так скать...)))
ARTUR
05 Августа 2021 в 10:42
Канчельских стал женоневастником , после того как его жена ушла к стаисику михайлову
Id152079006
05 Августа 2021 в 10:31
канчельскис, рот прикрой, землю видно!
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