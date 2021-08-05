Канчельскис - о Салиховой: «Женщинам запрещено разговаривать о футболе»

Экс-нападающий сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался относительно Заремы Салиховой, жены владельца московского «Спартака» Леонида Федуна.

«Она лезет: кого ставить, кого нет. Ладно, если б человек поиграл в футбол, имел к нему отношение, но женщинам вообще запрещено разговаривать о футболе», - приводит слова Канчельскиса «Спорт-экспресс».

Напомним, что в среду, 4 августа, «красно-белые» провели первый матч против «Бенфики» в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов. Поединок состоялся на стадионе «Открытие Арена» и завершился поражением хозяев со счетом 0:2.

Ответная встреча пройдет в Лиссабоне 10 августа. Победитель этой пары выйдет в раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов.