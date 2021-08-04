Витория потребовал стабильности от руководства «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория подвёл итоги матча с «Бенфикой» (0:2) на пресс-конференции.

- Спортивный директор «Спартака» завтра покинет клуб. Ваша реакция на это?

- Насчет нашего спортивного директора, узнаю, что именно случилось в ближайшее время после личного разговора с ним, узнаю, в чем причина подобного решения. Я считаю, что для такого крупного клуба как «Спартак» очень важна стабильность в работе. Под стабильностью я подразумеваю коллектив, доверия и сплоченность сотрудников, которые работают в клубе. Когда ситуация нестабильна, это всегда сложно работать, независимо от работы, о которой идет речь. Если хочешь играть на высоком уровне, то важна стабильность и структура. Если мы хотим чего-то добиться, то это нам очень нужно.

- Сложилось ощущение, что вы не чувствуете доверия и сплоченности. Просили ли вы усилить команду к Лиге чемпионов и что услышали в ответ?

- Говоря обо всем этом, важно понимать, что да, мы проиграли, но нам нужно понимать, что мы хотим от команды и клуба сейчас и в ближайшем будущем. Говоря о Лиге чемпионов, хочу сказать, что ничего не потеряно, нам предстоит еще ответный матч в Португалии. У нас отличная команда, молодые ребята, у которых горят глаза, но мы еще находимся на начальном этапе формирования, если мы говорим об игре в еврокубках. Если сравнить нас с другими командами, которые участвуют в Лиге чемпионов, то разница все-таки будет достаточно большой. Тем не менее, мне нравится, как мы работаем, тренируемся, каким путем идем. Сегодня нам противостоял сложный соперник. Вы даже можете статистически сравнить «Спартак» с «Бенфикой», чтобы понять насколько соперник серьезный. Что делаем дальше? Готовимся к чемпионату, через несколько дней у нас игра на первенство. После этого летим на ответный матч в Лиссабон. У нас есть цель, у нас есть путь, в который я верю.