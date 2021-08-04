Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 267 Комментарии
💡 Новая версия сайта Олимпиада: медали
Лига чемпионов

Витория потребовал стабильности от руководства «Спартака»

04 Августа 2021 • 23:43 Комментировать
Спартак Москва
0:2
Бенфика
окончен
1000 рублей бесплатная ставка

Главный тренер «Спартака» Руй Витория подвёл итоги матча с «Бенфикой» (0:2) на пресс-конференции.

- Спортивный директор «Спартака» завтра покинет клуб. Ваша реакция на это?

- Насчет нашего спортивного директора, узнаю, что именно случилось в ближайшее  время после личного разговора с ним, узнаю, в чем причина подобного решения. Я считаю, что для такого крупного клуба как «Спартак» очень важна стабильность в работе. Под стабильностью я подразумеваю коллектив, доверия и сплоченность сотрудников, которые работают в клубе. Когда ситуация нестабильна, это всегда сложно работать, независимо от работы, о которой идет речь. Если хочешь играть на высоком уровне, то важна стабильность и структура. Если мы хотим чего-то добиться, то это нам очень нужно.

- Сложилось ощущение, что вы не чувствуете доверия и сплоченности. Просили ли вы усилить команду к Лиге чемпионов и что услышали в ответ?

- Говоря обо всем этом, важно понимать, что да, мы проиграли, но нам нужно понимать, что мы хотим от команды и клуба сейчас и в ближайшем будущем. Говоря о Лиге чемпионов, хочу сказать, что ничего не потеряно, нам предстоит еще ответный матч в Португалии. У нас отличная команда, молодые ребята, у которых горят глаза, но мы еще находимся на начальном этапе формирования, если мы говорим об игре в еврокубках. Если сравнить нас с другими командами, которые участвуют в Лиге чемпионов, то разница все-таки будет достаточно большой. Тем не менее, мне нравится, как мы работаем, тренируемся, каким путем идем. Сегодня нам противостоял сложный соперник. Вы даже можете статистически сравнить «Спартак» с «Бенфикой», чтобы понять насколько соперник серьезный. Что делаем дальше? Готовимся к чемпионату, через несколько дней у нас игра на первенство. После этого летим на ответный матч в Лиссабон. У нас есть цель, у нас есть путь, в который я верю.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Руй Витория
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Спартак Москва 0:2 Бенфика 3.55 3.45 2.2
окончен Динамо Загреб 1:1 Легия
окончен Ференцварош 2:0 Славия Прага
Все матчи
Новости
Сегодня, 05 Августа
00:58 · Лига чемпионов
Промес прокомментировал поражение «Спартака» в ЛЧ
00:47 · Лига чемпионов
Дочь Федуна написала рекомендации по игре тренеру и футболистам «Спартака» фото
00:37 · Лига чемпионов
Жезуш: «Могли забить больше»
00:24 · Лига чемпионов
Салихова: «За столом дружно отмечали второе место, вот и сейчас дружненько выруливайте» 1
00:20 · Лига чемпионов
Бывший консультант Федуна хочет стать новым спортивным директором «Спартака» 1
00:17 · Лига чемпионов
Витория: «Эпизоды, которые назвали гандболом, я ещё не видел»
00:14 · Лига чемпионов
Витория: «Едем в Лиссабон с верой и надеждой. Никто не сдаётся»
00:11 · Лига чемпионов
Кавазашвили: «Выиграть в гостях «Спартак» точно не сможет»
04 Августа
23:58 · Лига чемпионов
Уткин негативно высказался об игре «Спартака»
23:45 · Лига чемпионов
Президент «Спартака» Федун: «Российский футбол деградирует»
23:43 · Лига чемпионов
Витория потребовал стабильности от руководства «Спартака»
23:36 · Лига чемпионов
Витория: «Все прекрасно понимают, что одно дело играть чемпионат России, а другое - Лигу чемпионов» 1
23:08 · Лига чемпионов
Неудачный старт «Спартака» в Лиге чемпионов - видео видео
22:56 · Лига чемпионов
Витория: «Жизнь продолжается, у нас впереди ещё ответный матч в Лиссабоне» 2
22:49 · Лига чемпионов
Дмитрий Комбаров - о поражении «Спартака»: «Результат для нас плохой»
Все новости
Рекомендуем
 