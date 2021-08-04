Витория: «Все прекрасно понимают, что одно дело играть чемпионат России, а другое - Лигу чемпионов»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория подвёл итоги матча с «Бенфикой» (0:2) на пресс-конференции.

- Первый тайм хорошо сложился для обеих команд. У «Спартака» и «Бенфики» были моменты. В перерыве скорректировали игру, провели работу над ошибками, постарались что-то улучшить, но пропустили быстро гол, который придал больше спокойствия игре «Бенфики» и больше нервозности нам. Это часть работы, жизни и роста команды в еврокубковых матчах. Нам сегодня противостоял хороший соперник с качественными игроками, которые достаточно долго проводят селекционную политику для игры в еврокубках. Готовимся к следующему матчу.

- Насколько вы довольны составом, который у вас есть?

Молодые игроки и усиление? Для подобных турниров нужно обсуждать с руководством клуба. Не буду сейчас говорить о каких-то деталях. Все прекрасно понимают, что одно дело играть чемпионат России, а другое - Лигу чемпионов. Мы сегодня играли против «Бенфики». Отличная команда, хорошо укомплектованная игроками неплохих сборных. Аргентина, Бельгия, Бразилия, все играющие. Нам для того, чтобы регулярно стабильно выступать на подобном уровне, нужна эволюция в развитии команды. В том числе надо расти нашим молодым игрокам. Расти можно только через игры, особенно на турнирах подобного уровня, поэтому считаю, что игровой опыт просто необходим. На данный момент мы имеем то, что имеем. Я полностью доволен своими ребятами, своей командой. Но при этом повторюсь, что мы прекрасно отдаем себе отчет, что есть большая разница играть чемпионат России и еврокубки, в частности Лигу чемпионов.

Хочу поблагодарить сегодня наших болельщиков. Несмотря на то, что сегодня разрешили только 3000 участвовать на трибунах, но поддержка была просто феноменальная. Я представляю, что было бы если бы полный стадион сегодня, это бы настоящий ад для соперника. Играть при таком давлении со стороны трибун домашней команды. Еще раз спасибо вам большое за отличную поддержку сегодня.