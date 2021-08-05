Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин поделился мнением по поводу поражения «красно-белых» от «Бенфики» (0:2) в матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

- Как прокомментируете итоги матча?

- Конечно, я не ожидал такого результата. Первый тайм получился неплохой, можно даже сказать, что равный. Моменты были у обеих команд, Я думал, что во втором тайме «Спартак» будет более мотивированным и начнет его более агрессивно и строго, потому что ошибки у соперника были - москвичи могли забить в первом тайме. Но все оказалось по-другому - инициатива перешла к португальцам. Я надеялся на то, что гостей устраивает и ничья, но их тренер решил во втором тайме играть на результат. Видимо, он посмотрел возможности «Спартака» и те позиции, которые были не до конца закрыты, он использовал. Стали подключаться защитники. Жезуш, как грамотный тренер, использовал игровые недочеты соперника.

- Какие недочеты вы увидели?

- Главные недочеты в том, что не играли два ведущих футболиста – Промес и Мозес. А вчера в центре полузащиты играли Хендрикс и Умяров. Зобнин справа – это пустое место. Он в этой зоне пропадает из игры. Роман должен играть в центре. Вчера у «Спартака» сломалась средняя линия, которая должна была вести игру. Плюс не играл Крал. В итоге мы вышли против «Бенфики» не в оптимальном составе. А во втором тайме «Бенфика» включилась и первую половину тайма провела очень мощно, сделав результат, чего хозяева не ожидали.

- Первый гол португальцев не должен был быть засчитан, так как Пицци был «вне игры». Вы помните этот эпизод?

- Возможно, и не стоило засчитывать этот гол. Мне показалось, что он сомнительный.

- Как вам судейство? Жезуш сказал после матча, что «Спартак» играл в гандбол, и нужно было назначать два пенальти.

- Это тренерские эмоции. Он и так должен быть доволен такой победой. Мне кажется, что он не надеялся победить в Москве 2:0. А тут захотел еще и третий. Он обыграл «Спартак» во главе с Виторией, вот его и распирало.

- Соболев своей игрой убеждает, что его надо звать в сборную?

- Пока нет. Он играет коряво, плохо работает с мячом. Ему надо больше двигаться, больше угрожать воротам. У него мало ударов по воротам. Он надеется на свою пробивную силу, сбросы, игру головой, прострелы. Соболев мало открывается в опасные зоны. Поэтому и голевых моментов у него не много. Пока я не вижу его стопроцентным игроком сборной.

- С такой игрой, которую мы увидели в первом матче, есть ли какие-то шансы у «Спартака» в ответной встрече?

- Я не могу сказать, что шансы на нуле, но они очень малы. Когда гости в первом матче выигрывают с таким счетом, то процент выхода в следующую стадию у них практически максимальный. Нужно только чудо. Надо быть очень сильной и волевой командой, а у «Спартака» сейчас этого нет. Только если в атаке будут в порядке Промес и Мозес, есть шансы, а тем составом, который мы видели вчера, «Бенфику» не пройти.

- После матча стало известно об увольнении спортивного директора «Спартака» Дмитрия Попова. Как восприняли это решение?

- Это внутренние разборки. Если нет взаимопонимания внутри клуба, то результата не будет. Все должны работать в одной упряжке. Если Федун и Попов смотрят по-разному на селекцию, тогда зачем нужен спортивный директор? Пусть хозяева сами этим занимаются. Если не помогать спортивному директору, то у команды не будет результата.

- Основные претензии к Попову – отсутствие новичков. Обоснованы претензии?

- Вопрос в том, что не утверждаются те кандидатуры игроков, которые предлагает Попов. А те, кого хочет Федун, не нравятся Попову. Если Попов не вписывается в клуб, то это надо заранее определять. Тогда просто не стоило брать его на работу.

- Уход Попова означает, что трансферов до зимы ждать не стоит, ведь теперь просто некому этим заниматься?

- Не думаю. Это быстро делается. Есть агенты, схема отработана. Для участия в Лиге Европы после вылета от «Бенфики» нужно усиление. Промеса некому заменить, Бакаев плавает, в защите не все гладко.

Елена Григорьевская