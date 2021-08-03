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Лига чемпионов

Вертонген, Таарабт и Мариу - в заявке «Бенфики» на матч со «Спартаком»

03 Августа 2021 • 10:39 Комментировать
Спартак Москва
...
Бенфика
3.00 3.40 2.35
04.08 20:00
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Тренерский штаб лиссабонской «Бенфики» определился с заявкой команды на первую встречу с московским «Спартаком» в рамках третьего раунда квалификации Лиги чемпионов сезона-2021/2022.

Стоит отметить, что в список из 25 игроков не был включен новичок команды Роман Яремчук. Украинский нападающий совсем недавно подписал контракт с португальским грандом.

Голкиперы: Одиссес, Элтон, Свилар.

Защитники: Гримальдо, Морадо, Гонсалвеш, Вертонген, Отаменди, Жилберто, Вериссимо.

Полузащитники: Таарабт, Мейте, Рафа, Пицци, Жедсон, Флорентино, Диаш, Мариу, Вайгль, Эвертон.

Форварды: Пиньо, Винисиус, Сеферович, Рамос, Вальдшмитд.

Поединок состоится в Москве на стадионе «Открытие Арена» в среду, 4 августа. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по местному времени. Главным рефери встречи назначен англичанин Энтони Тейлор.

Прямую трансляцию противостояния организует телеканал «Матч ТВ».

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