Куда попадёт «Спартак», если вылетит из Лиги чемпионов

В среду «Спартак» стартует в отборе в Лиге чемпионов матчем против «Бенфики». Через неделю пройдёт ответный матч в Лиссабоне. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассматривает худшие сценарии.

Как известно, в этом сезоне довольно жёсткий этап отбора в Лигу чемпионов. «Спартак», занявший второе место в Премьер-лиге, получил в соперники «Бенфику». Лиссабонцы часто оказываются в плей-офф Лиги чемпионов, а тут лишь отбор. И самое печальное, что победа над португальцами выведет «красно-белых» лишь в следующий этап квалификации, где возможным соперником может стать «Монако».

Хорошая новость для «Спартака» заключается в том, что команду в любом случае ждёт евроосень. Если подопечные Руя Витории не смогут пробиться в группу Лиги чемпионов, то попадут в Лигу Европы. Причём сразу в групповой этап вне зависимости от того, когда команда вылетит – от «Бенфики» или в следующем раунде. Это, конечно, слабое утешение, но лучше, чем ничего. «Спартак» в последние два сезона оставался вне группового этапа еврокубков, и болельщики клуба мечтают о континентальных баталиях.

Правда, даже в групповом этапе Лиги Европы «Спартаку» будет довольно сложно. При любых раскладах «красно-белые» не попадут в первую корзину при жеребьёвке группового этапа второго по значимости еврокубка. Более того, москвичи, вполне вероятно, могут оказаться даже вне второго пота. Между тем в Лиге Европы будут участвовать «Наполи», «Лацио», «Лион», «Лестер», «Вест Хэм», «Байер» – то есть довольно серьёзная компания. Если «Спартак» выбьет «Бенфику», но вылетит в следующем раунде, то и лиссабонцы при жеребьёвке окажутся выше «Спартака».

Справедливости ради надо заметить, что даже третье место в группе Лиги Европы в этом году даёт возможность оказаться в евровесне. Правда, речь идёт лишь о плей-офф Лиги конференций, что выглядит ещё меньшим утешением. С другой стороны, там соперники будут ещё менее скоромными, так что можно даже попробовать помечтать о завоевании трофея. Выиграть еврокубок, пусть и самый скромный, в год столетия клуба – прекрасный результат.

Андрей Центров