​Витория перед матчем с «Бенфикой» высказался о конфликте с Жезушем

Особой изюминкой противостояния «Спартака» и «Бенфики» в квалификации Лиги чемпионов является дуэль тренеров. Между Руем Виторией и Жорже Жезушем в своё время сложились непростые отношения и скорее даже конфликт. На предматчевой пресс-конференции Витория высказался об этом.

«Знаю, что вам нравится эта история, но я не хочу муссировать эту тему. Наши отношения не изменились. Это будет противостояние двух клубов, а не двух личностей», - рассказал Витория представителям СМИ.

«Спартак» и «Бенфика» сыграют 4 августа. Стартовый свисток на «Открытие Банк Арене» прозвучит в 20:00.