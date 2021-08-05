Мацуев: «Перспектива «Спартака» в Лиге чемпионов туманна, будем довольствоваться Лигой Европы»

Пианист и болельщик московского «Спартака» Денис Мацуев отреагировал на поражение команды от лиссабонской «Бенфики» в первом матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов сезона-2021/2022. Португальцы отпраздновали гостевую победу со счетом 2:0.

«Печальный результат. Видно, что готовность разная. Перспектива в Лиге чемпионов туманна, будем довольствоваться Лигой Европы», - передает слова артиста «Спорт-экспресс».

Ответный матч состоится в Португалии 10 августа. В раунде плей-офф квалификации победителя этого противостояния будет ждать голландский ПСВ или датский «Митьюлланд».