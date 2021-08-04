​Уткин встал на защиту Руя Витории

В преддверии матча Лиги чемпионов против «Бенфики» наставник «Спартака» Руй Витория заявил, что его команде в этом матче «нечего терять». Португальский тренер столкнулся с критикой за эту фразу, особенно в контексте возможности заработать хорошие деньги за продвижение по сетке Лиги чемпионов. Известный журналист Василий Уткин встал на защиту Витории, отметив, что португальский специалист сказал всё правильно.

«Спартаку» есть за что биться. Выиграет - получит [деньги]. А вот терять футболистам именно что нечего. Они могут только приобрести. И это не софистика. Так и снимается давление, гиперответственность и получается - если получается - раскрепощённость и свобода», - поделился мыслями Уткин посредством своего канала в «Телеграме».

«Спартак» примет «Бенфику» на своём поле сегодня, 4 августа. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени. Не пропустите подробную текстовую трансляцию на страницах портала LiveResult.