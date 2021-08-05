Витория: «Едем в Лиссабон с верой и надеждой. Никто не сдаётся»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория подвёл итоги матча с «Бенфикой» (0:2) на пресс-конференции ответил на вопросы об игре Наиля Умярова и построении команды.

- Спортивный директор Дмитрий Попов, говоря о причинах своего ухода, сказал, что для него последней каплей стал отказ владельцев клуба приобрести аргентинского защитника «Ривер Плейта» Гонсало Монтиэля. Он добавил, что с вами была согласована эта кандидатура. Действительно ли вы знали?

Учитывая, что Попов был вашим сторонником, не возникает ли у вас опасения за свою судьбу после его ухода?

Если можно было найти каплю позитива в этом матче, то нам показалось, что им могла стать игра Наиля Умярова. Вы ему доверяете с первых предсезонных матчей. Можете ли рассказать, что вас в нем привлекло, какие перспективы вы видели?

- Касаемо первой части вашего вопроса, это не те вещи, которые обсуждаются публично. Это больше внутренние вопросы клуба.

Касаемо Наиля Умярова, да, это молодой игрок, который с первых дней отлично себя зарекомендовал в работе, прошел с нами все сборы, он был с первых дней с нами, очень быстро адаптировался к нашим идеям, нашим требованиям. Я верю, что его ждет отличное будущее как в «Спартаке», так и в России в целом. Он молодой, перспективный, у него есть все задатки для дальнейшего роста. Радует то, что он у нас не один такой молодой и талантливый игрок в команде. Работа с молодежью должна вестись планомерно и целенаправленно. Могу сказать, что Наиль является ярким примером такой работы.

- Если бы была возможность переиграть сегодняшний матч, что бы вы поменяли в составе команды и схеме игры? Матч показал, что «Бенфика» и «Спартак» - команды разного уровня на европейской арене. Как считаете, какие-то шансы есть в Лиссабоне, или мы едем туда туристами?

- Когда мы готовимся к игре, то проводим большую аналитическую работу вместе с нашим тренерским штабом. Прежде чем определиться с составом на игру и схемой, смотрим большое количество матчей соперника и на свою команду. Поэтому перед каждой игрой решения, которые мы принимаем, они абсолютно осознанные. Футбол такой получается, когда ты терпишь неудачи. Повторю, что в первом тайме играли здорово, были подходы, угрожали воротам соперника. Все же можно сказать, что решение о стартовом составе было верным.

Касаемо самой игры, у нас прекрасные футболисты, есть и опытные футболисты, которые уже имеют за плечами опыт Лиги чемпионов, но в еврокубках надо понимать, что чем больше ты играешь, тем больше опыта получаешь. И опыт должен быть постоянным, потому что одно дело играть в чемпионате России, а другое - в Лиге чемпионов. Еще ничего не закончено, тем не менее, мы едем в Лиссабон с верой и надеждой. Никто не сдается, все понимают, что будет непросто. Большой помощью будет тот факт, что в этом сезоне отменили домашние голы и голы, забитые в гостевых матчах, больше не существует этого преимущества, поэтому мы продолжаем эту работу, построение команды, потому что если бы «Спартак» был сильнее на данный момент, то за плечами было бы уже больше матчей в еврокубках за последние годы, чего, к сожалению, не было. Поэтому эта работа требует времени, терпения, которого нужно набраться, и идти дальше.