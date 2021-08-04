Понсе: «С гимном Лиги чемпионов мало что может сравниться»

Нападающий московского «Спартака» Эсекель Понсе в интервью Youtube-каналу клуба рассказал о своих ожиданиях перед матчем с «Бенфикой».

Аргентинец выразил надежду на успешный исход противостояния и выход в групповой этап Лиги чемпионов. На вопрос, что может по эмоциям сравниться с гимном главного европейского турнира, он ответил, что разве только игра за сборную на чемпионате мира: «Я надеюсь, что эта музыка, гимн прозвучат также на нашем стадионе, и мы сможем сыграть в Лиге чемпионов в этом сезоне, подарив нашим болельщикам много хороших, приятных эмоций».

Первый матч 3-го квалификационного раунда между «Спартаком» и «Бенфикой» состоится завтра на стадионе «Открытие Банк Арена» в 20:00 по московскому времени.