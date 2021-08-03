Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы Ставки
💡 Новая версия сайта "Евро-футбол.ру"
Лига чемпионов

Любимый клуб футбольных гиков: С кем может встретиться «Спартак» в Лиге чемпионов

03 Августа 2021 • 08:55 Комментировать
ПСВ
...
Митьюлланд
Через 9 ч. 22 мин.
1000 рублей бесплатная ставка

Если «Спартак» пройдёт «Бенфику», то за путёвку в Лигу чемпионов поборется с победителем пары ПСВ – «Мидтьюлланд». В прошлом сезоне датчане уже участвовали в главном еврокубке. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» напоминает об этой команде.

В последнее время превозносить «Мидтьюлланд» стало модным в среде футбольных гиков. Мало кто пристально следит за чемпионатом Дании, но это не мешает превозносить «волков» и их стратегию. Командой владеет Расмус Анкерсен, который заработал своё состояние на ставках благодаря математическим алгоритмам. Их же он решил применять и в футболе. Анкерсен решил купить команду в стране с одним из наименьших рейтингов коррупции, так он оказался в Дании, где приобрёл «Мидтьюлланд». Клуб быстро поднялся на вершину в стране. Анкерсен же решил теперь применить свои методы на более высоком уровне, и его «Брентфорд» пробился уже в Английскую премьер-лигу. В общем, это история про Moneyball. Год назад «Мидтьюлланд» пробился в групповой этап Лиги чемпионов, а теперь мечтает вновь туда вернуться.

Тем не менее не совсем правильно говорить, что эта та же команда, что год назад пропустила от Алексея Миранчука. Прежде всего, «Мидтьюлланд» сменил тренера – сейчас команду возглавляет Бо Хенриксен. Если в прошлом сезоне «волки» действовали по схеме 4-3-3 или 4-2-3-1, то сейчас новый наставник прививает вариант 3-4-3.

Embed from Getty Images

Помимо чисто стилистического изменения, «Мидтьюлланд» летом отпустил одного из своих лучших игроков. Анкерсен перебросил Франка Оньеку из своего датского клуба в «Брентфорд», чтобы тот помог англичанам закрепиться в Премьер-лиге. Помимо этого, большой проблемой «Мидтьюлланда» сейчас является коронавирус. Из-за него из строя выбыли самый статусной футболист Пионе Систо и ещё трое футболистов. Они не помогут в матчах против ПСВ, а также могут пропустить и первый матч следующего раунда, если «волки» туда пробьются.

Embed from Getty Images

На руку «Мидтьюлланду» играет тот факт, что команда на ходу, ведь в Дании уже стартовал сезон. «Волки» после поражения в первом туре от «Оденсе» обыграли «Ольборг» и «Виборг». В Лиге чемпионов «Мидтьюлланд» уже успел пройти «Селтик», но сделал это с большим трудом. В обеих встречах 90 минут завершились со счётом 1:1, но в ответной встрече дома датчане в овертайме забили победный гол.

«Мидтьюлланд» остаётся загадкой с футбольной точки зрения и манящим для гиков объектом совершенства, где тренер без звёзд создаёт команду. Было бы любопытно увидеть датский коллектив в матчах со «Спартаком». Однако обеим командам ещё надо пройти своих соперников, чтобы встретиться. Положа руку на сердце, ни наша команда, ни датская не являются фаворитам во встречах с «Бенфикой» и ПСВ. Но это ещё ничего не значит.

Андрей Центров

С кем хотите, чтобы сыграл «Спартак» в раунде плей-офф Лиги чемпионов?
ПСВ «Мидтьюлланд» Остановимся на «Бенфике»
РезультатыАрхив
Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Мидтьюлланд
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (2)
Регистрация
Рейтинг комментариев
ARTUR
03 Августа 2021 в 10:14
Центров )) я тебя научу правильно писать статьи под таким дебильным заголовком , ты начал правильно со слова ЕСЛИ , и на этом нужно было бы остановится , получилась бы офигенная статья ))
K.karitch
03 Августа 2021 в 09:35
Не пройдет. Не переживайте.
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
03.08  20:00 Мальмё ... Глазго Рейнджерс 3.3 3.4 2.2
03.08  20:00 Спарта Прага ... Монако 4.75 3.5 1.8
03.08  21:00 Генк ... Шахтёр Донецк
03.08  21:00 ЧФР Клуж ... Янг Бойз 3.5 3.25 2.2
03.08  21:00 ПСВ ... Митьюлланд
03.08  22:00 Црвена Звезда ... Шериф 1.32 4.7 11.5
03.08  22:00 Олимпиакос ... Лудогорец 1.65 3.6 6
Все матчи
Новости
Сегодня, 03 Августа
11:23 · Лига чемпионов
«В смысле нечего терять?»: Салихова отреагировала на слова Витории перед игрой с «Бенфикой»
10:39 · Лига чемпионов
Вертонген, Таарабт и Мариу - в заявке «Бенфики» на матч со «Спартаком»
00:49 · Лига чемпионов
Ответный матч «Спартака» против «Бенфики» обслужит английский судья
02 Августа
19:44 · Лига чемпионов
Руй Витория: «В игре с «Бенфикой» нам терять нечего»
14:21 · Италия. Серия А
Барцальи – о Мбаппе: «Он бежал со скоростью 3000 километров в час»
12:20 · Лига чемпионов
Онлайн-трансляция жеребьёвки раунда плей-офф Лиги чемпионов (завершена)
01 Августа
18:34 · Лига чемпионов
Карасёв получил назначение на матч Лиги чемпионов
09:36 · Лига чемпионов
Стала известна заявка «Спартака» на матч с «Бенфикой»
31 Июля
11:23 · Россия. Премьер-лига
Гамула: «Есть надежда, что «Спартак» хорошо выступит против «Бенфики»
30 Июля
18:33 · Лига чемпионов
На матче «Спартак» - «Бенфика» смогут присутствовать 3 тысячи болельщиков
17:51 · Лига чемпионов
Суперкубок УЕФА смогут посетить 13 тысяч болельщиков
29 Июля
22:38 · Лига чемпионов
«Спартак» не пустит зрителей на стадион во время матча против «Бенфики»
18:43 · Португалия. Примейра-лига
Диктора по стадиону «Порту» оштрафовали за оскорбления в адрес Роналду
28 Июля
23:28 · Лига чемпионов
«Црвена Звезда» взяла реванш у «Кайрата», победив со счётом 5:0
22:34 · Лига чемпионов
«Нефтчи» не смог пройти «Олимпиакос», «Шериф» повторно обыграл «Алашкерт»
Все новости