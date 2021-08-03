Любимый клуб футбольных гиков: С кем может встретиться «Спартак» в Лиге чемпионов

Если «Спартак» пройдёт «Бенфику», то за путёвку в Лигу чемпионов поборется с победителем пары ПСВ – «Мидтьюлланд». В прошлом сезоне датчане уже участвовали в главном еврокубке. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» напоминает об этой команде.

В последнее время превозносить «Мидтьюлланд» стало модным в среде футбольных гиков. Мало кто пристально следит за чемпионатом Дании, но это не мешает превозносить «волков» и их стратегию. Командой владеет Расмус Анкерсен, который заработал своё состояние на ставках благодаря математическим алгоритмам. Их же он решил применять и в футболе. Анкерсен решил купить команду в стране с одним из наименьших рейтингов коррупции, так он оказался в Дании, где приобрёл «Мидтьюлланд». Клуб быстро поднялся на вершину в стране. Анкерсен же решил теперь применить свои методы на более высоком уровне, и его «Брентфорд» пробился уже в Английскую премьер-лигу. В общем, это история про Moneyball. Год назад «Мидтьюлланд» пробился в групповой этап Лиги чемпионов, а теперь мечтает вновь туда вернуться.

Тем не менее не совсем правильно говорить, что эта та же команда, что год назад пропустила от Алексея Миранчука. Прежде всего, «Мидтьюлланд» сменил тренера – сейчас команду возглавляет Бо Хенриксен. Если в прошлом сезоне «волки» действовали по схеме 4-3-3 или 4-2-3-1, то сейчас новый наставник прививает вариант 3-4-3.

Помимо чисто стилистического изменения, «Мидтьюлланд» летом отпустил одного из своих лучших игроков. Анкерсен перебросил Франка Оньеку из своего датского клуба в «Брентфорд», чтобы тот помог англичанам закрепиться в Премьер-лиге. Помимо этого, большой проблемой «Мидтьюлланда» сейчас является коронавирус. Из-за него из строя выбыли самый статусной футболист Пионе Систо и ещё трое футболистов. Они не помогут в матчах против ПСВ, а также могут пропустить и первый матч следующего раунда, если «волки» туда пробьются.

На руку «Мидтьюлланду» играет тот факт, что команда на ходу, ведь в Дании уже стартовал сезон. «Волки» после поражения в первом туре от «Оденсе» обыграли «Ольборг» и «Виборг». В Лиге чемпионов «Мидтьюлланд» уже успел пройти «Селтик», но сделал это с большим трудом. В обеих встречах 90 минут завершились со счётом 1:1, но в ответной встрече дома датчане в овертайме забили победный гол.

«Мидтьюлланд» остаётся загадкой с футбольной точки зрения и манящим для гиков объектом совершенства, где тренер без звёзд создаёт команду. Было бы любопытно увидеть датский коллектив в матчах со «Спартаком». Однако обеим командам ещё надо пройти своих соперников, чтобы встретиться. Положа руку на сердце, ни наша команда, ни датская не являются фаворитам во встречах с «Бенфикой» и ПСВ. Но это ещё ничего не значит.

Андрей Центров