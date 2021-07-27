Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы Ставки
💡 Новая версия сайта "Евро-футбол.ру"
Лига чемпионов

«Спартак» и «Бенфику» рассудит испанская бригада арбитров

27 Июля 2021 • 20:50 Комментировать
Спартак Москва
...
Бенфика
2.90 3.55 2.45
04.08 20:00
1000 рублей бесплатная ставка

Согласно информации на официальном сайте УЕФА, главным арбитров встречи «Спартак» - «Бенфика» в квалификационном раунде Лиги чемпионов станет испанец Карлос дель Серро.

Ассистентами главного рефери будут Хуан Юсте, Роберто Алонсо и Хавьер Альберола. В минувшем сезоне дель Серро отработал на 21-м матче чемпионата Испании, а в Лиге чемпионов отсудил 7 поединков.

Напомним, что противостояние «Спартака» и «Бенфики» состоится в Москве 4 августа. Спустя шесть дней команды померятся силами уже на португальской земле. В случае успешного результата двухматчевого противостояния команде Руя Витории придется сыграть с еще одним соперником за выход в групповой этап.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Бенфика Лига Чемпионов Карлос дель Серро Гранде
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости партнёров:


Футбол онлайн
Сделать ставку
28.07  20:00 Нефтчи ... Олимпиакос 3.6 3.6 2
28.07  20:00 Шериф ... Алашкерт
28.07  20:30 ЧФР Клуж ... Линкольн
28.07  20:45 Митьюлланд ... Селтик
28.07  21:00 Галатасарай ... ПСВ 2.85 3.85 2.25
28.07  21:00 Лудогорец ... Мура
28.07  21:15 Янг Бойз ... Слован Братислава
28.07  21:30 Спарта Прага ... Рапид Вена 1.87 3.9 3.8
Все матчи
Новости
27 Июля
20:50 · Лига чемпионов
«Спартак» и «Бенфику» рассудит испанская бригада арбитров
19:28 · Лига чемпионов
Прогноз на матч «Шериф» - «Алашкерт»: ставки на матч БК Pinnacle
19:25 · Лига чемпионов
Прогноз на матч «Црвена Звезда» - «Кайрат» Алматы: ставки на матч БК Pinnacle
19:22 · Лига чемпионов
Прогноз на матч «Мидтьюлланд» - «Селтик»: ставки на матч БК Pinnacle
19:19 · Лига чемпионов
Прогноз на матч «Галатасарай» - ПСВ: ставки на матч БК Pinnacle
11:34 · Чемпионат Европы 2020
Роберто Карлос: «Жоржиньо даёт результат»
26 Июля
20:31 · Лига чемпионов
Прогноз на матч «Флора» - «Легия»»: ставки на матч БК Pinnacle
20:28 · Лига чемпионов
Прогноз на матч ХИК - «Мальме»: ставки на матч БК Pinnacle
21 Июля
18:25 · Лига чемпионов
Деменко: «Спартаку» будет, конечно, тяжело, но и «Бенфике» будет непросто» 1 эксклюзив
13:17 · Лига чемпионов
Газзаев оценил шансы «Спартака» пройти «Бенфику» 1
20 Июля
18:23 · Лига чемпионов
Болельщики «Спартака» не смогут посетить гостевой матч с «Бенфикой» 1
17:11 · Россия. Премьер-лига
Стала известна дата первого матча между «Спартаком» и «Бенфикой» 9
10:53 · Лига чемпионов
Романцев оценил шансы «Спартака» в противостоянии с «Бенфикой» 1
10:12 · Лига чемпионов
Гаврилов: «Спартаку» нечего ловить с «Бенфикой», разный уровень футбола» 5
09:34 · Лига чемпионов
Агент Барбоза назвал фаворита в паре «Спартак» - «Бенфика» 2
Все новости