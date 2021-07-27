«Спартак» и «Бенфику» рассудит испанская бригада арбитров

Согласно информации на официальном сайте УЕФА, главным арбитров встречи «Спартак» - «Бенфика» в квалификационном раунде Лиги чемпионов станет испанец Карлос дель Серро.

Ассистентами главного рефери будут Хуан Юсте, Роберто Алонсо и Хавьер Альберола. В минувшем сезоне дель Серро отработал на 21-м матче чемпионата Испании, а в Лиге чемпионов отсудил 7 поединков.

Напомним, что противостояние «Спартака» и «Бенфики» состоится в Москве 4 августа. Спустя шесть дней команды померятся силами уже на португальской земле. В случае успешного результата двухматчевого противостояния команде Руя Витории придется сыграть с еще одним соперником за выход в групповой этап.