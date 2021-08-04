Витория: «Основная задача - агрессивная игра в обороне»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория поделился ожиданиями от матча с «Бенфикой» в эфире канала «Матч ТВ».

- Основная задача при подготовке к сегодняшнему матчу и выборе стартового состава являлась, прежде всего, агрессивная игра в обороне. Чем лучше агрессивней мы будем играть в обороне, чем больше отберем мячей, тем больше у нас будет возможностей для атаки, поэтому была именно такая задумка. Независимо от того, как будет играть «Бенфика», в три или четыре защитника, разные ходят версии, мы готовы к любому из этих вариантов.

- Поясните статус Мозеса, потому что у него были некоторые медицинские сложности. Я так понимаю, что в запасе он оказался из-за того, что у него может быть неоптимальная форма?

- Да, совершенно верно, он пропустил несколько тренировок в этом микроцикле, поэтому не сможет сыграть 90 минут, но будет на скамейке находиться, готов выйти на замену, усилить игру. Поэтому все это вызвано исключительно медицинскими показателями. К игровым качествам претензий нет.

- Правильно ли я понимаю, что главное преимущество «Спартака» именно в сегодняшнем матче - именно то, что у «Бенфики» совсем не было официальных игр?

- Здесь две стороны в этом вопросе. С одной стороны вы правы, с другой - «Бенфика», если не ошибаюсь, последний свой матч, хоть и товарищеский, сыграла 10 дней назад, имела больше времени на подготовку. Мы же с учетом плотного графика имели меньше времени на подготовку, на восстановление, плюс такие ситуации как с Мозесом дают небольшие осложнения. Надо смотреть с двух сторон на эту ситуацию.