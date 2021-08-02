«Матч ТВ» покажет всего один матч Лиги чемпионов на этой неделе

На этой неделе пройдут первые матчи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона-2021/2022.

Телеканал «Матч ТВ» проведет прямую трансляцию одной встречи. Болельщики смогут наблюдать по ТВ за поединком между московским «Спартаком» и лиссабонской «Бенфикой».

Матч состоится в среду, 4 августа, на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по местному времени. Подробная текстовая трансляция этого противостояния будет доступна нашим читателям на Liveresult.ru.

Ответная встреча команд пройдет на следующей неделе в Лиссабоне.