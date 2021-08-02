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Лига чемпионов

«Матч ТВ» покажет всего один матч Лиги чемпионов на этой неделе

02 Августа 2021 • 10:58 Комментировать
Спартак Москва
...
Бенфика
3.05 3.40 2.35
04.08 20:00
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На этой неделе пройдут первые матчи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона-2021/2022.

Телеканал «Матч ТВ» проведет прямую трансляцию одной встречи. Болельщики смогут наблюдать по ТВ за поединком между московским «Спартаком» и лиссабонской «Бенфикой».

Матч состоится в среду, 4 августа, на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по местному времени. Подробная текстовая трансляция этого противостояния будет доступна нашим читателям на Liveresult.ru.

Ответная встреча команд пройдет на следующей неделе в Лиссабоне.

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Спартак Москва Бенфика Матч ТВ
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