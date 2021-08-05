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Кавазашвили: «Выиграть в гостях «Спартак» точно не сможет»

05 Августа 2021 • 00:11 Комментировать
Спартак Москва
0:2
Бенфика
окончен
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Бывший вратарь московского «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили провел аналитику проигранного российским клубом матча на международной арене, в котором «Бенфика» уверенно добыла гостевую победу с отрывом в два мяча.

В интервью Rusfootball.info Кавазашвили рассмотрел несколько моментов, которые свидетельствуют о проблемах команды. В первую очередь, экс-игрок «красно-белых» подметил, что коллективу не хватает футболистов «европейского класса». К тому же, «Спартаку» необходимо усиление в полузащиту, потому что Александр Соболев, как он считает, выполнял слишком много работы из-за отсутствия качественного исполнителя в центральной зоне.

Ко всему прочему, Кавазашвили не верит, что россияне смогут переломить ход противостояния в Лиссабоне. «Выиграть команда уж точно не сможет, а вот получить полные ворота пропущенных голов – вполне», - предвидел бывший представитель москвичей.

Напомним, что за «Спартак» Кавазашвили выступал в период с 1969 по 1971 год, отыграв в футболке клуба 74 поединка.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Бенфика Лига Чемпионов Анзор Кавазашвили
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