Кавазашвили: «Выиграть в гостях «Спартак» точно не сможет»

Бывший вратарь московского «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили провел аналитику проигранного российским клубом матча на международной арене, в котором «Бенфика» уверенно добыла гостевую победу с отрывом в два мяча.

В интервью Rusfootball.info Кавазашвили рассмотрел несколько моментов, которые свидетельствуют о проблемах команды. В первую очередь, экс-игрок «красно-белых» подметил, что коллективу не хватает футболистов «европейского класса». К тому же, «Спартаку» необходимо усиление в полузащиту, потому что Александр Соболев, как он считает, выполнял слишком много работы из-за отсутствия качественного исполнителя в центральной зоне.

Ко всему прочему, Кавазашвили не верит, что россияне смогут переломить ход противостояния в Лиссабоне. «Выиграть команда уж точно не сможет, а вот получить полные ворота пропущенных голов – вполне», - предвидел бывший представитель москвичей.

Напомним, что за «Спартак» Кавазашвили выступал в период с 1969 по 1971 год, отыграв в футболке клуба 74 поединка.