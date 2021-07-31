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Россия. Премьер-лига

Гамула: «Есть надежда, что «Спартак» хорошо выступит против «Бенфики»

31 Июля 2021 • 11:23 Комментировать
Спартак Москва
...
Бенфика
3.00 3.50 2.35
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Бывший тренер «Ростова» Игорь Гамула поделился мнением об игре московского «Спартака» на старте нового сезона российской Премьер-лиги.

«Спартак» играет хорошо, чуть-чуть не хватает реализации, где-то не везет. Появляется надежда, что «Спартак» хорошо выступит против «Бенфики», - приводит слова специалиста «Спорт-экспресс».

Напомним, что в первом туре «красно-белые» потерпели поражение от казанского «Рубина» со счетом 0:1. Во втором туре москвичи смогли реабилитироваться, одолев самарские «Крылья Советов» (1:0).

Первый поединок третьего раунда квалификации Лиги чемпионом между «Спартаком» и «Бенфикой» пройдет в среду, 4 августа. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Бенфика Игорь Гамула
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