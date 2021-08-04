Президент «Спартака» Федун: «Российский футбол деградирует»

Московскому «Спартаку» не удалось начать свои выступления в Лиге чемпионов с положительного результата. Теперь перспективы команды на проход в следующий этап квалификации выглядят довольно неутешительными.

Свое мнение после поражения высказал и президент москвичей Леонид Федун. Он считает, что недавние выступление российских коллективов и сборной на международной арене доказывают спад уровня футбола в стране. «Вы видите, что российский футбол деградирует. Хотя ребята бились, старались, но португальцы техничнее», - кратко описал происходящее в матче Федун «Спорт-Экспрессу».

Напомним, что ответная встреча между «Бенфикой» и «Спартаком» пройдет на следующей неделе, а именно 10 августа.