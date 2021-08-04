Непомнящий: «Спартаку» легче играть с «Бенфикой», чем с «Уфой»

Футбольный специалист Валерий Непомнящий высказался относительно предстоящего поединка московского «Спартака» и лиссабонской «Бенфики» в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов сезона-2021/2022.

«Мы увидим матч на высоких скоростях. «Красно-белым» легче играть с такими соперниками, нежели с «Уфой». Верю в победу «Спартака», - поведал эксперт в интервью Sport24.

«Красно-белые» примут португальскую команду на «Открытие Арене» сегодня, 4 августа. Начало встречи запланировано в 20:00 по местному времени. Текстовая трансляция пройдет на Liveresult.

Ответный матч состоится через неделю в Лиссабоне. В раунде плей-офф победитель этой пары сыграет против голландского ПСВ или датского «Митьюлланда».