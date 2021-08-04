Бывший футболист «Бенфики» и «Зенита» Фернанду Мейра в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» дал прогноз на первый матч лиссабонцев со «Спартаком» в Лиге чемпионов.

Как вам сейчас «Бенфика»?

У «Бенфики» сейчас очень интересный состав, жаль, не все футболисты сыграют против «Спартака». Эта молодая команда, которая еще будет расти и может стать сильнее, чем сейчас. У «Бенфики» сильные футболисты, поклонники команды с нетерпением ждут новый сезон.

Какие ожидания от матча?

Самые высокие ожидания! «Бенфике» очень важно попасть в Лигу чемпионов, сейчас это главная цель команды, возможность раскрыть футболистов и сделать их дороже. Непопадание в Лигу чемпионов будет большим ударом для клуба.

Сергей Румянцев