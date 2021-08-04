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Лига чемпионов

Мейра: «Непопадание в Лигу чемпионов будет большим ударом для «Бенфики» эксклюзив

04 Августа 2021 • 18:47 Комментировать (1)
Спартак Москва
...
Бенфика
3.00 3.40 2.35
Через 0 ч. 47 мин.
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Бывший футболист «Бенфики» и «Зенита» Фернанду Мейра в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» дал прогноз на первый матч лиссабонцев со «Спартаком» в Лиге чемпионов.

Как вам сейчас «Бенфика»?

У «Бенфики» сейчас очень интересный состав, жаль, не все футболисты сыграют против «Спартака». Эта молодая команда, которая еще будет расти и может стать сильнее, чем сейчас.  У «Бенфики» сильные футболисты,  поклонники команды с нетерпением ждут новый сезон.

Какие ожидания от матча?

Самые высокие ожидания! «Бенфике» очень важно попасть в Лигу чемпионов, сейчас это главная цель команды, возможность раскрыть футболистов и сделать их дороже. Непопадание в Лигу чемпионов будет большим ударом для клуба.

Сергей Румянцев

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Бенфика Фернанду Мейра
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Комментарии (1)
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Crocodile
04 Августа 2021 в 19:08
Свиниса взивзжжи оннучекг попройеодьод Спартакус Венфису ?
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04.08  20:00 Спартак Москва ... Бенфика 3 3.4 2.35
04.08  21:00 Динамо Загреб ... Легия
04.08  21:00 Ференцварош ... Славия Прага
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