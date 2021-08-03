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Лига чемпионов

Ответный матч «Спартака» против «Бенфики» обслужит английский судья

03 Августа 2021 • 00:49 Комментировать
Спартак Москва
...
Бенфика
3.00 3.40 2.35
04.08 20:00
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Официальный сайт УЕФА объявил судейские назначения на ответные матчи раунда квалификации Лиги чемпионов.

Встречу «Спартака» и португальской «Бенфики» в Лиссабоне обслужит арбитр из Англии Энтони Тэйлор. Помощниками британца на линии станут Гэри Бесуик и Адам Нанн, а четвертым арбитром назначен Дэвид Кут. В минувшем розыгрыше английской Премьер-лиги Тэйлор отработал на 28 матчах, в которых выдал 74 желтые карточки и удалил троих игроков.

Напомним, что ответный поединок пройдет 10 августа. Первая же игра состоится в Москве в ближайшую среду, 4 августа, начало – в 20:00 по местному времени.

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Спартак Москва Бенфика Лига Чемпионов
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