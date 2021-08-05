Витория: «Эпизоды, которые назвали гандболом, я ещё не видел»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория подвёл итоги матча с «Бенфикой» (0:2) на пресс-конференции ответил на вопрос об условиях работы в клубе.

- Комфортно ли вам в таких условиях продолжать работу в «Спартаке»? Жезус сегодня сказал, что «Спартак» мог проиграть 0:4 или 0:5, потому что играл в гандбол в своей штрафной. Согласны ли вы, что сегодня где-то повезло с судейскими решениями?

- Насколько вы знаете, у меня двухлетний контракт со «Спартаком». Я очень доволен условиями, которые созданы в этом клубе, буду работать здесь независимо от того, кто со мной рядом, потому что здесь есть все условия для того, чтобы заниматься профессиональной деятельностью на высочайшем уровне. В качестве совета могу только повторить слова, что если мы хотим добиться чего-то высокого, то нам нужна стабильность. Поэтому я полон желания работать здесь и сделать, добиться чего-то хорошего для «Спартака».

Не хочу комментировать ни слова своих коллег, ни решения арбитра, потому что эпизоды, которые назвали гандболом, я еще не видел в записи, поэтому мне сложно комментировать что-то на данный момент. Также хочу поздравить «Бенфику» с заслуженной победой, готовимся к следующему матчу с ними.