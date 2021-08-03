​Промес пропускает тренировку перед матчем с «Бенфикой»

Форвард Куинси Промес пропускает тренировку «Спартака» перед матчем с «Бенфикой». Ранее рулевой «красно-белых» Руй Витория говорил, что Промес вряд ли сыграет против португальского клуба из-за полученного ранее повреждения.

Также на вторничном занятии отсутствует защитник Павел Маслов. А вот Георгий Джикия и Виктор Мозес занимаются в общей группе. Руй Витория выражал надежду, что эти игроки смогут выйти на футбольное поле в среду вечером.

«Спартак» сыграет на своём поле против «Бенфики» в среду, 4 августа. Стартовый свисток футболисты услышат в 20:00.