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​Промес пропускает тренировку перед матчем с «Бенфикой»

03 Августа 2021 • 18:27 Комментировать
Спартак Москва
...
Бенфика
3.00 3.40 2.35
04.08 20:00
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Форвард Куинси Промес пропускает тренировку «Спартака» перед матчем с «Бенфикой». Ранее рулевой «красно-белых» Руй Витория говорил, что Промес вряд ли сыграет против португальского клуба из-за полученного ранее повреждения.

Также на вторничном занятии отсутствует защитник Павел Маслов. А вот Георгий Джикия и Виктор Мозес занимаются в общей группе. Руй Витория выражал надежду, что эти игроки смогут выйти на футбольное поле в среду вечером.

«Спартак» сыграет на своём поле против «Бенфики» в среду, 4 августа. Стартовый свисток футболисты услышат в 20:00.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Виктор Мозес Георгий Джикия Куинси Промес Павел Маслов
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