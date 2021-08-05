Тарханов: «Бенфика» на голову была выше «Спартака» во всех компонентах»

Бывший наставник екатеринбургского «Урала» Александр Тарханов пообщался с представителями СМИ после поражения «Спартака» от «Бенфики» в первом поединке третьего раунда квалификации Лиги чемпионов. Российский клуб потерпел домашнее поражение со счетом 0:2.

«Спартак» не оказал никакого сопротивления. «Бенфика» на голову была выше во всех компонентах. Не понравился «Спартак» в этой встрече», - передает слова специалиста Rusfootball.

Ответная встреча между командами состоится на следующей неделе в Лиссабоне. Победитель противостояния выйдет в плей-офф квалификации Лиги чемпионов, а проигравший получит путевку в Лигу Европы.