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Лига чемпионов

Хендрикс приглашает спартаковцев к себе: Самое важное о ПСВ

03 Августа 2021 • 09:01 Комментировать
ПСВ
...
Митьюлланд
Через 9 ч. 22 мин.
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Если «Спартак» пройдёт «Бенфику», то в следующем этапе отбора к Лиге чемпионов может сыграть с ПСВ. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» представляет клуб из Эйндховена. 

«Спартаку» ещё рано думать о ПСВ, так как сначала надо отыграть «Бенфику». Более того, на бумаге кажется, что пройти португальцев будет намного сложнее, чем гипотетически клуб из Эйндховена. Голландские «красно-белые» также давно не выступали в Лиге чемпионов – с сезона 2018/19.

Вообще «Спартак» и ПСВ многое роднит. Именно в Эйндховене воспитывался и выступал Йоррит Хендрикс до своего перехода в московский клуб прошлой зимой. Забавно получается – сначала к себе домой поедет Руй Витория, а затем к себе может съездить и голландский хавбек «красно-белых». В этом случае португальский специалист наверняка обратится к своему подопечному, ведь его воспоминания о ПСВ ещё свежи.

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ПСВ в настоящее время возглавляет Рогер Шмидт. По слухам, он мог возглавить и московский «Спартак», когда Томас Цорн искал замену Олегу Кононову. Вроде бы этот немецкий специалист был в шорт-листе, но выбор всё же пал на Доменико Тедеско. Вряд ли в Москве кто-то разочарован таким исходом. И всё же надо сказать, что Шмидт перезапустил свою карьеру в Эйндховене, и в прошлом сезоне ПСВ был хорош. Одним из первых приобретений тренера стал опорный полузащитник Ираим Сангаре из «Тулузы», которого год назад сватали в «Спартак».

Если взглянуть на состав, то очень легко назвать главную звезду – это чемпион мира Марио Гётце. После неудачного периода в «Баварии» и возвращения в «Боруссию» хавбек уехал в Голландию, где чувствует себя уютно. В прошлом сезоне в 18 матчах чемпионата страны он забил 5 голов и сделал 6 результативных передач. Сейчас именно Гётце тащит ПСВ в групповой этап Лиги чемпионов – он отметился дублем в первом матче с «Галатасараем», который клуб из Эйндховена выиграл 5:1, а во втором отдал голевую передачу (его команда вновь победила 2:1).

После последнего чемпионата Европы все запомнили фамилию Дензела Дюмфриса. Пока непонятно, останется он в ПСВ или нет. Однако пока он в Эйндховене. Вообще в составе ПСВ хватает и других заметных персон: защитник Андре Рамальо, известный по выступлениям за «Зальцбург», Марко ван Гинкель, который не смог закрепиться в «Челси», местный ветеран Дэви Проппер.

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Тем не менее, надо признать, что ПСВ стал слабее по сравнению с прошлым сезоном. Клуб из Эйндховена уже расстался с основным нападающим Дониеллом Маленом, который заключил договор с дортмундской «Боруссией», и важным игроком центра обороны Пабло Росарио, который перебрался в «Ниццу». И всё же ПСВ остаётся довольно сильной командой, а матчи с «Галатасараем» показали, что команда находится в хорошей форме на старте текущего сезона.

С тактической точки зрения ПСВ играет как «Спартак» – та же схема 4-2-3-1. Только есть ярко выраженный опорник Сангаре и «фантазиста» Гётце. Руй Витория с Зобниным, Умяровым и Ларссоном действует чуть иначе, но это мелочи. В любом случае на противоборство Руя Витории и Рогера Шмидта хочется посмотреть. Однако для этого «Спартаку», повторим, надо ещё пройти «Бенфику». Да и ПСВ надо одолеть «Мидтьюлланд», что будет непросто.

Андрей Центров

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ПСВ «Мидтьюлланд» Остановимся на «Бенфике»
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03.08  21:00 ПСВ ... Митьюлланд
03.08  22:00 Црвена Звезда ... Шериф 1.32 4.7 11.5
03.08  22:00 Олимпиакос ... Лудогорец 1.65 3.6 6
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