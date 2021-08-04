Жезуш: «Мы заслуживали победы со счетом 4:0 или 5:0»

Главный тренер «Бенфики» Жорже Жезуш подвёл итоги матча со «Спартаком» (2:0) в эфире канала «Матч Премьер».

- Насколько много проблем «Спартак» доставил вам в сегодняшней игре, насколько рабочей получилась эта победа для «Бенфики»?

- Конечно, «Спартак» доставил определенные проблемы нашей команде, но судя по тому, как мы контролировали ход матча, эти проблемы не были какими-то серьезными. На протяжении 93 минут матча преимущество игровое и территориальное, скорее всего, было у нас. По большому счету, результат говорит о том, что мы справились с этими проблемами. А если говорить откровенно, мы заслуживали победы со счетом 4:0 или 5:0.

- Считаете ли вы, что исход этого противостояния уже решен?

- Конечно, такой уверенности, что все уже решено, у нас нет, потому что «Спартак» - это хорошая команда, ее возглавляет тренер. Безусловно, они сделают какие-то выводы перед ответным матчем. Есть матч, где они могут в общем-то что-то серьезное нам противопоставить, но в любом случае мы едем в Лиссабон с преимуществом 2:0. Это немало.