Геркус оценил шансы «Спартака» на выход в групповой раунд Лиги чемпионов

Экс-президент московского «Локомотива» Илья Геркус оценил шансы «Спартака» на выход в основную стадию Лиги чемпионов. В третьем квалификационном раунде подопечные Руя Витории встретятся с лиссабонской «Бенфикой».

«Отобраться в групповой этап практически невозможно. Жесточайшая мясорубка. Шансов выйти из нее очень мало, к этому надо быть готовыми», - поведал Геркус в эфире телеканала «Матч Премьер».

Первый матч «Спартака» с «Бенфикой» пройдет в среду, 4 августа, начало - 20:00 по московскому времени. Этот поединок обслужит бригада судей во главе с Энтони Тейлором.

Ответный поединок состоится через неделю в Лиссабоне. Победитель этой пары сыграет в раунде плей-офф против голландского ПСВ или датского «Митьюлланда».