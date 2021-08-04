Бывшая Виторию не пощадила: «Спартак» вчистую проиграл «Бенфике» на «Открытие Арене»

В матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов московский «Спартак» принимал «Бенфику».

Одно из самых ожидаемых футбольных противостояний августа: Руй Витория против «Бенфики». Московские «красно-белые» против португальских. Первый же матч отборочного турнира Лиги чемпионов подарил «Спартаку» чуть ли не самого сложного и теперь уже принципиального соперника. Аккурат перед матчем с московской командой, кстати, «Бенфика» ещё и усилилась украинский нападающим Романом Яремчуком, который неоднозначно высказывался о России.

Даже в гостевом матче «Бенфика» шла фаворитом у букмекеров, в «Спартак» же верили неохотно. Не внушала оптимизма слабая реализация, нависшая над командой в первых двух турах РПЛ. В качестве козыря москвичи получили лишь тот факт, что «Бенфика» ещё не играла официальных матчей в новом сезоне. И это сказывалось на футболе португальцев. Чувствовался класс, ощущались скорости, техника, но игра «Спартака» выглядела более цельной.

Когда «красно-белые» поддавливали, за счёт прессинга получали преимущество. Начало и конец первого тайма остались за хозяевами. Тут и Бакаев обостряющей передачей вывел на удар Ларссона, но Влаходимос спокойно парировал. Тут и дальний удар Наиля Умярова, заставивший грека метнуться в угол. «Спартак» огрызался, но именно что огрызался на атаки «Бенфики». «Орлы» наступали чаще, опаснее. Дважды Луиш Пицци бил из центра штрафной площади, но откровенно прощал «Спартак». Первую попытку на себя принял Джикия, вторая прошла выше ворот.

Самым опасным в составе «Бенфики» же был Рафа Силва, демонстрировавший отменное владение мячом и ситуацией на скорости. Классной диагональю он выводил на удар Диогу Гонсалвеша – Максименко парировал. А когда Рафа затеял сольный проход, москвичам повезло. Силва ловким финтом убрал Джикию, «шведой» крутил мяч в дальний угол, совсем чуть-чуть промахнувшись. Динамичный футбол, постоянные атаки, но первый тайм прошёл без голов.

А вот вторая половина встречи сразу же громыхнула голом – прошло всего-то пять минут. Вот только влетел мяч в ворота Максименко. Лёгенькая «стеночка» Жоау Мариу и Рафы Силвы завершилась расстрельной позицией для последнего. С угла вратарской Рафа просто вогнал мяч под перекладину – 0:1. «Бенфика» вообще знатно поддавила. Могла ещё пенальти заработать, когда Жиго рукой прервал прострел того же Рафы, но арбитр не разглядел, а VAR на матче не было.

Совсем не отвечал «Спартак», устав за перемещениями атакующих игроков «Бенфики». Отсюда и пришёл второй гол. Вериссимо блестящей передачей разогнал свежего Жилберто, и тот из пределов штрафной площади пробил над Максименко – 0:2. А именно этого Жилберто слухи недавно отправляли в «Спартак». Откровенно провален второй тайм и шансы на общую победу практически растаяли. В Португалии «Спартаку» предстоит отыграть гандикап в два мяча, что выглядит задачей крайне сложной.