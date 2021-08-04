Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 194 Комментарии
💡 Новая версия сайта Олимпиада: медали
Лига чемпионов

Бывшая Виторию не пощадила: «Спартак» вчистую проиграл «Бенфике» на «Открытие Арене»

04 Августа 2021 • 21:52 Комментировать (22)
Спартак Москва
0:2
Бенфика
окончен
1000 рублей бесплатная ставка

В матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов московский «Спартак» принимал «Бенфику».

Протокол игры  
Спартак Москва 0:2 Бенфика
    51' Силва Рафа (0:1)
    73' Жилберто Жуниор (0:2)
Максименко Александр Рассказов Николай Жиго Самуэль Джикия Георгий Айртон Лукас Зобнин Роман   59' (Игнатов Михаил (   59'   87') Хендрикс Йоррит   77' (Понсе Эсекель (   77') Умяров Наиль Бакаев Зелимхан   68' (Мозес Виктор (   68') Ларссон Джордан   77' (Крал Алекс (   77') Соболев Александр Сергеевич   33'
Запасные: Ребров Артём Кутепов Илья Мирзов Резиуан Акмурзин Тимур Ломовицкий Александр Гапонов Илья Ещенко Андрей Литвинов Руслан
Влаходимос Одиссей Отаменди Николас Лукас VI Вертонген Ян   48' Гонсалвеш Диогу   65' (Жилберто Жуниор (   65') Пицци Луиш   64' (Эвертон Соарес (   64') Мариу Жоау Вайгль Юлиан Гримальдо Алехандро   84' (Диаш Жиль (   84') Силва Рафа   83' (Адель Таарабт (   83') Сеферович Харис   37' (Рамуш Гонсалу (   37')
Запасные: Вальдшмидт Лука Мейте Суалихо Родригес Фелипе II Лейте Элтон Винисиус Карлос Флорентину Фернандеш Жедсон
04 августа. Стадион "Открытие Банк Арена" (Москва).

 

Одно из самых ожидаемых футбольных противостояний августа: Руй Витория против «Бенфики». Московские «красно-белые» против португальских. Первый же матч отборочного турнира Лиги чемпионов подарил «Спартаку» чуть ли не самого сложного и теперь уже принципиального соперника. Аккурат перед матчем с московской командой, кстати, «Бенфика» ещё и усилилась украинский нападающим Романом Яремчуком, который неоднозначно высказывался о России.

Даже в гостевом матче «Бенфика» шла фаворитом у букмекеров, в «Спартак» же верили неохотно. Не внушала оптимизма слабая реализация, нависшая над командой в первых двух турах РПЛ. В качестве козыря москвичи получили лишь тот факт, что «Бенфика» ещё не играла официальных матчей в новом сезоне. И это сказывалось на футболе португальцев. Чувствовался класс, ощущались скорости, техника, но игра «Спартака» выглядела более цельной.

Когда «красно-белые» поддавливали, за счёт прессинга получали преимущество. Начало и конец первого тайма остались за хозяевами. Тут и Бакаев обостряющей передачей вывел на удар Ларссона, но Влаходимос спокойно парировал. Тут и дальний удар Наиля Умярова, заставивший грека метнуться в угол. «Спартак» огрызался, но именно что огрызался на атаки «Бенфики». «Орлы» наступали чаще, опаснее. Дважды Луиш Пицци бил из центра штрафной площади, но откровенно прощал «Спартак». Первую попытку на себя принял Джикия, вторая прошла выше ворот.

 

Самым опасным в составе «Бенфики» же был Рафа Силва, демонстрировавший отменное владение мячом и ситуацией на скорости. Классной диагональю он выводил на удар Диогу Гонсалвеша – Максименко парировал. А когда Рафа затеял сольный проход, москвичам повезло. Силва ловким финтом убрал Джикию, «шведой» крутил мяч в дальний угол, совсем чуть-чуть промахнувшись. Динамичный футбол, постоянные атаки, но первый тайм прошёл без голов.

А вот вторая половина встречи сразу же громыхнула голом – прошло всего-то пять минут. Вот только влетел мяч в ворота Максименко. Лёгенькая «стеночка» Жоау Мариу и Рафы Силвы завершилась расстрельной позицией для последнего. С угла вратарской Рафа просто вогнал мяч под перекладину – 0:1. «Бенфика» вообще знатно поддавила. Могла ещё пенальти заработать, когда Жиго рукой прервал прострел того же Рафы, но арбитр не разглядел, а VAR на матче не было.

Совсем не отвечал «Спартак», устав за перемещениями атакующих игроков «Бенфики». Отсюда и пришёл второй гол. Вериссимо блестящей передачей разогнал свежего Жилберто, и тот из пределов штрафной площади пробил над Максименко – 0:2. А именно этого Жилберто слухи недавно отправляли в «Спартак». Откровенно провален второй тайм и шансы на общую победу практически растаяли. В Португалии «Спартаку» предстоит отыграть гандикап в два мяча, что выглядит задачей крайне сложной.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Бенфика
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (21)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Будулай жив
04 Августа 2021 в 22:26
Ай поросям только сейчас подумалось что они в одной весовой категории с хроническими рахитами…
779
04 Августа 2021 в 22:22
Подумалось - Спартак выглядел так же безнадёжно, как наша сборная на Евро. Такое впечатление, что мы перешли в весовую категорию Мальты и Люксембурга.
Vivat23
04 Августа 2021 в 22:30
Спартак уже давно там
Дарт Уилфред
04 Августа 2021 в 22:16
Лига европы тоже хороший турнир. Не получилось слить еврокубки, чтобы играть всю осень 1 матч в неделю
Будулай жив
04 Августа 2021 в 22:17
Ай а фнл для них ещё лучше!!
Aleksandr Aleksandr
04 Августа 2021 в 22:15
Всё понятно и без второй игры.Можно не тратить время.Команды из РПЛ достойны играть только в лиге конференций!
CELTIC FROST
04 Августа 2021 в 22:09
По игре должно было быть еще хуже. Все просто- Бенфика развивала свои атаки веером, а Спартак тупо шел свиньей) // И вы, дорогие КБ - болельщики, еще и смеялись над Зенитом с ЦСКА, учили их, как надо играть в ЛЧ. Они-то как раз через квалы проходили. И не раз. А тут сыграли на бубновскую беспросветную двойку..
Don sangre
04 Августа 2021 в 22:12
А Зенит и Кони тоже недалеко уйдут в Лиге чемпионов. Хотелось бы конечно чтобы ушли
Будулай жив
04 Августа 2021 в 22:06
Ай пора викторию менять на валерию (она ж в сборной ненадолго)
Don sangre
04 Августа 2021 в 22:05
Вообщем укатали нас и по делу! И вещь главное с Бенфикой можно играть не такая она и свирепая., бенфика молодец хороший урок нам дала
VC-Team
04 Августа 2021 в 22:05
что можно сказать об игре.. пожалуй нечего, все и так видели. а вот комментаторы чет обмолвились ЛЧ это совсем другое мероприятие, там и деньги другие и трансферы... они это всерьез? ну и кому нужна ЛЧ? Роме, Мозесу, Бакаеву, или Соболеву-набегаются с условным Атлетиком, а через два дня надо выходить в родной примьере)) а с деньгами у них и так все в полном порядке. вот, кстати, о лимите-ну вот бегал сегодня ларсен хендрикс айртон -на.ер такие леги? грустно-грустно за весь наш футбол. там питерские.. не дальше ушли! с азмунами дзюбами лукасами и прочей.
Don sangre
04 Августа 2021 в 22:07
И со сборной тоже)))
Diman777
04 Августа 2021 в 22:04
Логический финал всего этого безумия с хендриксами, умяровыми и игнатовыми - игроки уровня химок, а может и скамейки химок решили пройти в лч) Странно что только 2 накидали. Лучше бы 4 и 6, что бы сразу Попова выгнали.
Don sangre
04 Августа 2021 в 22:10
Абсолютно верно. Что они курили? Клода приглашали тренера не обеспечив его игроками соответствующего класса
VC-Team
04 Августа 2021 в 22:10
А при чем Попов?
Дарт Уилфред
04 Августа 2021 в 22:17
зайди на спорт экспрес почитай новый опус Рабинера про Попова, Федуна и Зарему
Redwhite1959
04 Августа 2021 в 22:03
"Бенфика" во втором тайме доказала своё преимущество в классе! Но я хотел бы обратить внимание вот на что - Джикия полностью провалил второй тайм! Оба гола пришли из его зоны, во-первых. И ещё несколько раз "терял" позицию, неправильно располагаясь позиционно. Португалы через Джикию нащупали самое "больное" место в обороне "Спартака"!(( И другой лидер - Зобнин провёл очень слабый матч!((
779
04 Августа 2021 в 22:02
Как я и говорил, достойного результата Спартак мог добиться только с помощью самоотверженной, темповой игры, нагловатой и самоуверенной. Типа того, как сыграли с Севильей. А Витория решил пободаться с Бенфикой в обычном позиционном футболе. Да и без Промеса это было невыполнимо. Не состоятельны мы в противостоянии с игроками такого класса. Даже в первом нулевом тайме нас серьёзно переигрывали. Рассказов, Умяров, Зобнин вышли на игру с дрожью в коленках. Поэтому они абсолютно не успевали держать фланги и центр штрафной. По-моему, это ошибка Витории - в стартовом были бы более уместны именно замены второго тайма - Мозес, Крал и ещё Кутепов. Айртом и Ларссен очень старались, но не с защитой Бенфики это было достаточно. Соболева закрыли напрочь. Максименко удивил отсутствием мандража, молодец. Хорошо ещё, что не дали 2-3 пенальти, которые в нашем чемпионате были бы автоматом назначены в ворота Спартака. Вообщем, переиграли нас полностью и по всем статьям. Но этому можно дать только один вывод - чуда не произошло. А только с помощью чуда мы и могли переиграть Бенфику. Футбол разных уровней. Витория, по-моему, поставил себе жирный минус сегодняшним матчем. Добавил бы ещё к нему тяжесть в игре команды - не ошибка ли тоже пик формы достигнутый на предсезонке? Ну ничего, только жаль что всё закончится двумя безвариантными матчами.
Bathet30
04 Августа 2021 в 22:02
Спартак похоже все проиграл за тайм. Если до перерыва у команды были подходы к воротам Бенфики, то после перерыва в атаке начались одни мучения. Оба гола португальцы забили как под копирку. Мы себе мизерные шансы оставили на ответный матч. Еще судье спасибо, что многое не заметил.
ARTUR
04 Августа 2021 в 22:00
ну как бы не хотелось народной команде в ЛЧ , видно рановато еще , не знаю что принесет Витория , но команда сырая , моментами неплохо , но это прокатит с торпедами , уфой ну и там еще с такими же , а с такими как Бенфика ловить нечего , еслибы пенальти ставили дважды то уже в португалию и смысла нет ехать , вобщем учится и еще раз учится...
Element-22
04 Августа 2021 в 21:56
ну Бенфика сильнее, чего тут.. техничнее и умнее. движение между линий замечательное. но это не отменяет того факта, что опорная зона и фланги обороны у Спартака чудовищны.
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Спартак Москва 0:2 Бенфика 3.5 3.4 2.25
Идет 63 минута Динамо Загреб 1:0 Легия
Идет 67 минута Ференцварош 2:0 Славия Прага
Все матчи
Новости
Сегодня, 04 Августа
22:22 · Лига чемпионов
Хендрикс: «Ещё ничего не закончено, посмотрим. Всё впереди»
21:59 · Лига чемпионов
Федотов заявил, что судья допустил две результативные ошибки в матче «Спартака» и «Бенфики» 2
21:33 · Лига чемпионов
Чуамени, оскорблённый расистами в Праге: «Трудно подобрать слова»
19:58 · Лига чемпионов
Витория: «Основная задача - агрессивная игра в обороне» 1
19:30 · Лига чемпионов
​«Спартак» - «Бенфика» - 0:2 (закончен) 79
19:28 · Лига чемпионов
​Витория дал понять, что «Спартак» против «Бенфики» сыграет от обороны 2
18:47 · Лига чемпионов
Мейра: «Непопадание в Лигу чемпионов будет большим ударом для «Бенфики» 2 эксклюзив
17:54 · Лига чемпионов
​Червиченко сделал прогноз на матч «Спартак» - «Бенфика»
15:40 · Лига чемпионов
​Уткин встал на защиту Руя Витории 2
13:38 · Лига чемпионов
Непомнящий: «Спартаку» легче играть с «Бенфикой», чем с «Уфой»
12:41 · Лига чемпионов
На матч «Спартак» - «Бенфика» заменили судейскую бригаду
11:38 · Лига чемпионов
Павлюченко дал прогноз на матч «Спартак» - «Бенфика»
09:21 · Лига чемпионов
Де Дзерби оценил старт «Шахтёра» в квалификации Лиги чемпионов
08:39 · Лига чемпионов
Ковач: «Монако» выиграл матч и победил расизм»
02:04 · Лига чемпионов
Спартак - Бенфика: где смотреть прямую трансляцию онлайн
Все новости
Рекомендуем
 