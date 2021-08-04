Федотов заявил, что судья допустил две результативные ошибки в матче «Спартака» и «Бенфики»

Бывший российский арбитр Игорь Федотов считает, что судья встречи «Спартака» и «Бенфики» Срджан Йованович в первом матче квалификационного раунда Лиги чемпионов допустил как минимум две ошибки, повлиявшие на итоговый результат.

Федотов поделился мыслями в своем телеграм-канале, где разобрал спорные эпизоды. Он наглядно пояснил, что во время первого забитого гола «Бенфики» игрок португальцев находился в положении вне игры. Второй инцидент произошел на 55-й минуте, когда по мнению экс-рефери должен был быть назначен пенальти в ворота «Спартака» за игру рукой внутри штрафной площади.

Московский клуб уступил сопернику со счетом 0:2 в родных стенах. Напомним, что система VAR не используется на ранних стадиях турнира.