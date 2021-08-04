Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 208 Комментарии
💡 Новая версия сайта Олимпиада: медали
Лига чемпионов

Федотов заявил, что судья допустил две результативные ошибки в матче «Спартака» и «Бенфики»

04 Августа 2021 • 21:59 Комментировать (2)
Спартак Москва
0:2
Бенфика
окончен
1000 рублей бесплатная ставка

Бывший российский арбитр Игорь Федотов считает, что судья встречи «Спартака» и «Бенфики» Срджан Йованович в первом матче квалификационного раунда Лиги чемпионов допустил как минимум две ошибки, повлиявшие на итоговый результат.

Федотов поделился мыслями в своем телеграм-канале, где разобрал спорные эпизоды. Он наглядно пояснил, что во время первого забитого гола «Бенфики» игрок португальцев находился в положении вне игры. Второй инцидент произошел на 55-й минуте, когда по мнению экс-рефери должен был быть назначен пенальти в ворота «Спартака» за игру рукой внутри штрафной площади.

Московский клуб уступил сопернику со счетом 0:2 в родных стенах. Напомним, что система VAR не используется на ранних стадиях турнира.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Бенфика Лига Чемпионов Игорь Федотов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (2)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Don sangre
04 Августа 2021 в 22:23
Да даже без судейских " Ляпов " Спартаку могли накидать 2- 3 мячика без проблем. Атака без зубов оборона без окопов трансферов нормальных тоже нет.... Вот и результат.....
779
04 Августа 2021 в 22:12
Очень важные замечания.)))
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Спартак Москва 0:2 Бенфика 3.5 3.4 2.25
Идет 75 минута Динамо Загреб 1:0 Легия
Идет 79 минута Ференцварош 2:0 Славия Прага
Все матчи
Новости
Сегодня, 04 Августа
22:35 · Лига чемпионов
Жезуш: «Мы заслуживали победы со счетом 4:0 или 5:0» 1
22:22 · Лига чемпионов
Хендрикс: «Ещё ничего не закончено, посмотрим. Всё впереди» 3
21:59 · Лига чемпионов
Федотов заявил, что судья допустил две результативные ошибки в матче «Спартака» и «Бенфики» 2
21:33 · Лига чемпионов
Чуамени, оскорблённый расистами в Праге: «Трудно подобрать слова»
19:58 · Лига чемпионов
Витория: «Основная задача - агрессивная игра в обороне» 1
19:30 · Лига чемпионов
​«Спартак» - «Бенфика» - 0:2 (закончен) 79
19:28 · Лига чемпионов
​Витория дал понять, что «Спартак» против «Бенфики» сыграет от обороны 2
18:47 · Лига чемпионов
Мейра: «Непопадание в Лигу чемпионов будет большим ударом для «Бенфики» 2 эксклюзив
17:54 · Лига чемпионов
​Червиченко сделал прогноз на матч «Спартак» - «Бенфика»
15:40 · Лига чемпионов
​Уткин встал на защиту Руя Витории 2
13:38 · Лига чемпионов
Непомнящий: «Спартаку» легче играть с «Бенфикой», чем с «Уфой»
12:41 · Лига чемпионов
На матч «Спартак» - «Бенфика» заменили судейскую бригаду
11:38 · Лига чемпионов
Павлюченко дал прогноз на матч «Спартак» - «Бенфика»
09:21 · Лига чемпионов
Де Дзерби оценил старт «Шахтёра» в квалификации Лиги чемпионов
08:39 · Лига чемпионов
Ковач: «Монако» выиграл матч и победил расизм»
Все новости
Рекомендуем
 