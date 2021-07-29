Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы Ставки
💡 Новая версия сайта "Евро-футбол.ру"
Лига чемпионов

«Спартак» не пустит зрителей на стадион во время матча против «Бенфики»

29 Июля 2021 • 22:38 Комментировать
Спартак Москва
...
Бенфика
2.90 3.55 2.45
04.08 20:00
1000 рублей бесплатная ставка

Московский «Спартак» заявил, что матч третьего тура квалификации Лиги чемпионов против португальской «Бенфики» пройдёт без болельщиков, об этом сообщили на официальном сайте клуба.

«Хотим напомнить, что матч «Спартак» - «Бенфика» состоится без зрителей на трибунах, в связи c ковидными ограничениями. Пожалуйста, не покупайте билеты у перекупщиков и на неофициальных сайтах», - было сказано в заявлении.

Первый поединок состоится четвёртого августа в Москве в 20:00 (мск). Ответная игра пройдёт 10 августа в Лиссабоне.

Стоит отметить, что последний раз «гладиаторы» выступали в группе ЛЧ в сезоне 2017/18.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Бенфика Лига Чемпионов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
29 Июля
22:38 · Лига чемпионов
«Спартак» не пустит зрителей на стадион во время матча против «Бенфики»
18:43 · Португалия. Примейра-лига
Диктора по стадиону «Порту» оштрафовали за оскорбления в адрес Роналду
28 Июля
23:28 · Лига чемпионов
«Црвена Звезда» взяла реванш у «Кайрата», победив со счётом 5:0
22:34 · Лига чемпионов
«Нефтчи» не смог пройти «Олимпиакос», «Шериф» повторно обыграл «Алашкерт»
27 Июля
20:50 · Лига чемпионов
«Спартак» и «Бенфику» рассудит испанская бригада арбитров
19:28 · Лига чемпионов
Прогноз на матч «Шериф» - «Алашкерт»: ставки на матч БК Pinnacle
19:25 · Лига чемпионов
Прогноз на матч «Црвена Звезда» - «Кайрат» Алматы: ставки на матч БК Pinnacle
19:22 · Лига чемпионов
Прогноз на матч «Мидтьюлланд» - «Селтик»: ставки на матч БК Pinnacle
19:19 · Лига чемпионов
Прогноз на матч «Галатасарай» - ПСВ: ставки на матч БК Pinnacle
11:34 · Чемпионат Европы 2020
Роберто Карлос: «Жоржиньо даёт результат»
26 Июля
20:31 · Лига чемпионов
Прогноз на матч «Флора» - «Легия»»: ставки на матч БК Pinnacle
20:28 · Лига чемпионов
Прогноз на матч ХИК - «Мальме»: ставки на матч БК Pinnacle
21 Июля
18:25 · Лига чемпионов
Деменко: «Спартаку» будет, конечно, тяжело, но и «Бенфике» будет непросто» 1 эксклюзив
13:17 · Лига чемпионов
Газзаев оценил шансы «Спартака» пройти «Бенфику» 1
20 Июля
18:23 · Лига чемпионов
Болельщики «Спартака» не смогут посетить гостевой матч с «Бенфикой» 1
Все новости