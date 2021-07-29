«Спартак» не пустит зрителей на стадион во время матча против «Бенфики»

Московский «Спартак» заявил, что матч третьего тура квалификации Лиги чемпионов против португальской «Бенфики» пройдёт без болельщиков, об этом сообщили на официальном сайте клуба.

«Хотим напомнить, что матч «Спартак» - «Бенфика» состоится без зрителей на трибунах, в связи c ковидными ограничениями. Пожалуйста, не покупайте билеты у перекупщиков и на неофициальных сайтах», - было сказано в заявлении.

Первый поединок состоится четвёртого августа в Москве в 20:00 (мск). Ответная игра пройдёт 10 августа в Лиссабоне.

Стоит отметить, что последний раз «гладиаторы» выступали в группе ЛЧ в сезоне 2017/18.