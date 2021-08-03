​Тренер «Бенфики» прокомментировал отношения с Виторией

«Спартак» и «Бенфика» сразятся в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов. Между главными тренерами команд – Руем Виторией и Жорже Жезушем – в своё время сформировались напряжённые отношения. Рулевой лиссабонской команды на пресс-конференции дал комментарий на этот счёт.

«Это уже в прошлом. Я уважаю Руя Виторию. Он добивался успехов в «Бенфике», но у меня нет зависти. Желаю ему успехов в «Спартаке», - заявил Жезуш представителям СМИ.

«Спартак» примет «Бенфику» на своём поле 4 августа. Команды начнут матч в 8 часов вечера по московскому времени.