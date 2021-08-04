На матч «Спартак» - «Бенфика» заменили судейскую бригаду

УЕФА принял решение о замене судейской бригады на первый поединок между московским «Спартаком» и лиссабонской «Бенфикой» в рамках третьего квалификационного этапа Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что матч на «Открытие Арене» обслужит испанская бригада арбитров во главе с Карлосом дель Серро Гранде. Теперь же стало известно, что вместо них в Москву прилетят сербские судьи. Главным рефери утвержден Срджан Йованович.

Причина замены судей неизвестна.

Матч «Спартак» - «Бенфика» состоится 4 августа, начало - 20:00 по местному времени. Текстовая трансляция встречи будет доступна на Liveresult.ru.