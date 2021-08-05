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Уткин: «Спартаку» самое место в Лиге Европы»

05 Августа 2021 • 12:53 Комментировать
Спартак Москва
0:2
Бенфика
окончен
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Популярный футбольный блогер Василий Уткин, ранее поработавший комментатором на телевидении, поделился мнением о домашнем поражении московского «Спартака» от лиссабонской «Бенфики» в первом матче третьего раунда квалификации ЛЧ.

«Это не провал. Я увидел игру, в которой одна команда сильнее другой. «Спартаку» самое место в Лиге Европы. Чтобы заматереть и подобрать состав», - рассказал блогер на своем канале в Youtube.

Матч, состоявшийся на стадионе «Открытие Арена» в Москве, завершился победой лиссабонского коллектива со счетом 2:0. Ответный поединок пройдет 10 августа в Португалии. Победитель данного противостояния получит путевку в решающий раунд квалификации.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Василий Уткин
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