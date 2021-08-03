​Витория: «На подготовку к «Бенфике» у нас было 4 дня, этого мало»

Наставник «Спартака» Руй Витория высказался в преддверии игры против «Бенфики» в квалификации Лиги чемпионов.

«Нас ждёт тяжёлый матч против сильного соперника. Мы получили самого сильного соперника из возможных. Но наша команда готова.

«Спартак» уже провёл несколько официальных матчей, и все говорят об этом как о нашем преимуществе. С другой стороны, у нас было 4 дня на подготовку к матчу с «Бенфикой». Этого мало», - высказался Витория на пресс-конференции.

Отметим, что Руй Витория возглавлял «Бенфику» в период с 2015 по 2019 год.