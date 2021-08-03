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Лига чемпионов

«Бенфика» теряет одного из нападающих перед матчем со «Спартаком»

03 Августа 2021 • 21:35 Комментировать (1)
Спартак Москва
...
Бенфика
3.00 3.40 2.35
Через 20 ч. 53 мин.
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Португальская «Бенфика» не сможет рассчитывать на одного из своих нападающих во время матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против московского «Спартака». Об этом сообщает Sol-Sapo.

По данным источника, на сегодняшней тренировке португальской команды травму колена получил нападающий Родриго Пиньо. Ранее футболисту на повреждённом колене сделали операцию. Утверждается, что у игрока серьёзная травма, о точных сроках восстановления пока неизвестно.

Первый матч «Спартака» и «Бенфики» в рамках третьего квалификационного раунда пройдет завтра в Москве, а ответный – 10 августа в Лиссабоне.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Бенфика Лига Чемпионов Родриго Пиньо
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Комментарии (1)
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ингерман
03 Августа 2021 в 22:08
ай ну усё - кранты бенфе.. не иначе камлание с бубном прошло.. )))
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окончен Мальмё 2:1 Глазго Рейнджерс 3.3 3.4 2.2
окончен Спарта Прага 0:2 Монако 4.75 3.5 1.8
окончен Генк 1:2 Шахтёр Донецк
окончен ЧФР Клуж 1:1 Янг Бойз 3.5 3.25 2.2
окончен ПСВ 3:0 Митьюлланд
Идет 45 минута Црвена Звезда 1:1 Шериф 1.32 4.7 11.5
Идет 48 минута Олимпиакос 0:0 Лудогорец 1.65 3.6 6
04.08  20:00 Спартак Москва ... Бенфика 3 3.4 2.35
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