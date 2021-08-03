«Бенфика» теряет одного из нападающих перед матчем со «Спартаком»

Португальская «Бенфика» не сможет рассчитывать на одного из своих нападающих во время матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против московского «Спартака». Об этом сообщает Sol-Sapo.

По данным источника, на сегодняшней тренировке португальской команды травму колена получил нападающий Родриго Пиньо. Ранее футболисту на повреждённом колене сделали операцию. Утверждается, что у игрока серьёзная травма, о точных сроках восстановления пока неизвестно.

Первый матч «Спартака» и «Бенфики» в рамках третьего квалификационного раунда пройдет завтра в Москве, а ответный – 10 августа в Лиссабоне.