Дочь владельца «Спартака» Леонида Федуна, Адриана, выразила свои замечания по игре команды и дала рекомендации главному тренеру. Снимок с анализом дочери игры с «Бенфикой» (0:2) выложила в «Телеграме» ее мать, Зарема Салихова.

Главные выводы по игре: Быстрее, сильнее, точнее. Быстрее развивать атаку, сильнее бить по воротам, точнее давать пас.

Адриане Федун понравилась игра Умярова, Рассказова, Жиго, Максименко, Крала, Мозеса и Айртона. Соболеву и Бакаеву нужно точнее пасовать, Ларссону быстрее развивать атаку, Хендриксу сильнее бить по воротам.

Тренеру рекомендовано: ставить игроков на сильную позицию, вовремя выпускать свежих игроков и давать больше потенциального настроя.

Напомним, что ранее дочь Федуна и Салиховой вместе с командой поднимала трофей за победу в Кубке Париматч Премьер.