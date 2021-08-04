​Червиченко сделал прогноз на матч «Спартак» - «Бенфика»

В среду вечером «Спартак» будет стартовать в квалификации Лиге чемпионов матчем против «Бенфики». Прогноз на исход поединка дал Андрей Червиченко, который в своё время был президентом «красно-белых».

«У меня прогноз положительный: «Спартак» выиграет, но счёт будет, например, 2:1. У «Спартака» хорошее нападение и полузащита, поэтому реально забить два гола. А в защите есть проблемы, поэтому точно пропустят», - поделился своим мнением Червиченко для sport24.

Матч «Спартак» - «Бенфика» стартует на «Открытие Банк Арене», когда стрелки часов в Москве покажут 20:00. Не пропустите трансляцию поединка в текстовом формате на страницах портала LiveResult.

Если «Спартаку» удастся пройти «Бенфику», то в следующем раунде команда Руя Витории встретится с ПСВ или «Мидтьюлланном».