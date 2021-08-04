Уткин негативно высказался об игре «Спартака»

Российского комментатора Василия Уткина не впечатлила игра московского «Спартака» в противостоянии с португальской «Бенфикой», которое закончилось со счетом 0:2.

В своем телеграм-канале Уткин в шуточной форме описал итоговый результат матча: «Кажется, в «Спартаке» решили, что раз теперь гостевые голы не нужны, то не нужны и домашние». Также он намекнул, что в проигрыше все равно найдут виноватого.

Вдобавок, он не остался в стороне нашумевшего скандального ухода Дмитрия Попова с должности спортивного директора клуба. Уткин спрогнозировал, что в ближайшие дни ситуация только будет набирать обороты.