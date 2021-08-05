Бубнов назвал причину поражения «Спартака» от «Бенфики»

Экс-защитник сборной СССР и московского «Спартака», а ныне футбольный аналитик Александр Бубнов поделился мнением о неудачном старте «красно-белых» в квалификации Лиги чемпионов. Вице-чемпион России потерпел домашнее поражение от лиссабонской «Бенфики» со счетом 0:2.

«Учитывая, что «Спартак» ничего не смог противопоставить «Бенфике» дома, вряд ли он может на что-то рассчитывать в гостях. Класса не хватает», - передает слова эксперта Sportbox.

Ответный поединок состоится в Португалии 10 августа. Сильнейший из этой пары получит путевку в раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов, где встретится с ПСВ или «Митьюлландом».