Экс-игрок «Спартака» Максим Деменко в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Бенфикой».

- Какие ожидания от матча с «Бенфикой»?

- Большой тревоги нет. Понятно, что игра будет тяжелая для «Спартака». Бенфика» - сложная команда, проверенный участник Лиги чемпионов. Но в каком она подойдет состоянии, и в каком состоянии будет «Спартак», пока непонятно. Нашей команде нужно забивать первой, потому что тогда игра станет другая, и португальцы раскроются. Думаю, даже ничейный результат будет неплохим исходом. Понятно, что общий результат будет складываться по сумме двух встреч. «Бенфику» мы еще не видели в деле, но то, что это хорошая команда – однозначно.

- Станет ли преимуществом для «Спартака», что он уже начал сезон и провел два матча, а у «Бенфики» еще не было официальных игр?

- В игровом плане «Спартаку» гораздо лучше. Мы видели команды, которые только начинают сезон квалификационными стадиями еврокубков. Понятно, что в физическом плане «Бенфика» тоже наверняка будет хорошо готова после сборов. Все-таки это борьба за путевку в Лигу чемпионов, это большие деньги. А «Спартак» провел уже два матча и потерпел одно поражение, и это тоже вызывает сомнения. Но я надеюсь, что все сложится хорошо.

- Мы увидим такую же игру от «красно-белых», что и в первых турах чемпионата, или учитывая, что Витория готовил команду именно к этой игре, будет что-то новое?

- По составу Витория уже видит, кого поставит. Он хорошо знает португальский футбол, тактическую игру «Бенфики», ведь сам там поработал. Для него, как для тренера, престижно пройти этого соперника. Это большая мотивация. Думаю, он максимально подготовит команду и зарядит ребят, чтобы они все отдали на поле.

- У Витории и Жезуша напряженные отношения. Это противостояние тренеров будет иметь принципиальное значение для Руя?

- Конечно, внутри это будет. Сто процентов. Просто Витория не хочет раздувать сейчас эту тему. Ему будет очень важно пройти дальше. Думаю, перед игрой тренеры подойдут друг к другу, поздороваются. Это элементарное уважение. Но подоплека внутри будет.

- Витория на предматчевой пресс-конференции сказал, что «автобуса» у «Спартака» не будет. Это правильное решение?

- Да. Он прекрасно знает уровень «Бенфики», во что она играет, и за счет чего ее можно одолеть. В этом плане он будет рассказывать ребятам, как пройти дальше и добиться результата. Это будет тяжелый матч, потому что соперник очень серьезный, игроки там прошли большую школу. Для «красно-белых» будет успехом пройти португальцев.

- Стиль «Бенфики» предполагает активную игру без мяча и интенсивный прессинг. Не считаете, что это неудобно для «Спартака», который пока тяжело справляется с активным давлением?

- Все будет зависеть от ребят, как они подойдут психологически, а также от спокойствия и контроля мяча. В таких матчах важно забить первый мяч, чтобы соперник раскрывался, начал волноваться, бежать. А «Спартак» бы в этой ситуации довел дело до победы. Мы знаем, что подопечные Витории могут играть в футбол. Они это показывали.

- На пресс-конференции Витория сказал, что давление на «Бенфику» будет больше, чем на «Спартак». Согласны с этим?

- Думаю, он лукавит. Давление будет и на «Спартак». И «Бенфика» все понимает. Хорошо, что «красно-белые» проводят первый матч дома.

- Промес наверняка не сыграет в этом матче, о чем сказал Витория. Это серьезная потеря?

- В любом случае это очень хороший футболист. Он может что-то придумать на поле. Это потеря. Его будет не хватать. Это опытный, разносторонний футболист.

Елена Григорьевская