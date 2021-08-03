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Лига чемпионов

​Витория: «Вся Россия поддержит «Спартак» в матче с «Бенфикой»

03 Августа 2021 • 17:07 Комментировать (5)
Спартак Москва
...
Бенфика
3.00 3.40 2.35
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Рулевой «Спартака» Руй Витория убеждён, что вся футбольная Россия поддержит его команду в игре против «Бенфики».

Напомним, «Спартак» примет «Бенфику» в рамках третьего раунда квалификации Лиги чемпионов 4 августа. Стартовый свисток футболисты услышат в 8 часов вечера по московскому времени.

«Сожалею, что на стадион не сможет прийти большое количество зрителей. Такие матчи заслуживают полной арены. Но я уверен, что нас будет поддерживать вся Россия», - высказался Витория в ходе предматчевой пресс-конференции.

Добавим, что Руй Витория в своё время занимал тренерское кресло в «Бенфике».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Руй Витория
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Комментарии (5)
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Рейтинг комментариев
Djin Green
03 Августа 2021 в 18:35
Футбольная Россия точно не пропустит такое шоу. Когда еще придется увидеть пищевик в ЛЧ.
Vaisili0k
03 Августа 2021 в 18:22
Ну не знаю, вот в кубке Пари Матч да, там за Спартак все переживали, престижный солидный трофей. А Лига Чемпионов, разве турнир вообще?
ингерман
03 Августа 2021 в 17:41
ай чё совсем рехнулси.. ))) уперед бенфа! )))
старый ХЬЮ
03 Августа 2021 в 17:36
Кто бы сомневался!? Такое событие бывает раз в 10 лет. Спартак в лиге чемпионов это вам не олимпиада в Токио.
JUMPER
03 Августа 2021 в 17:23
канешно жеш...))) уся Рассея примкнеть к тивиприёмникам...))) уж очинь хочитьси пасматреть...как тушинскай мясопром будить учить усе каманды играть в эвро кубках...))) видь они велики спецалисты хуцбольнаи...смиялися над другими камандами в прошлым годе...))) таперича пришол ихний черёд паказать клас...сссс)))
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