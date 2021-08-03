​Витория: «Вся Россия поддержит «Спартак» в матче с «Бенфикой»

Рулевой «Спартака» Руй Витория убеждён, что вся футбольная Россия поддержит его команду в игре против «Бенфики».

Напомним, «Спартак» примет «Бенфику» в рамках третьего раунда квалификации Лиги чемпионов 4 августа. Стартовый свисток футболисты услышат в 8 часов вечера по московскому времени.

«Сожалею, что на стадион не сможет прийти большое количество зрителей. Такие матчи заслуживают полной арены. Но я уверен, что нас будет поддерживать вся Россия», - высказался Витория в ходе предматчевой пресс-конференции.

Добавим, что Руй Витория в своё время занимал тренерское кресло в «Бенфике».