Радимов: «После матча «Спартак» - «Бенфика» интересно только мнение Салиховой»

Тренер второй команды петербургского «Зенита» Владислав Радимов высказался о неудаче московского «Спартака» в первом матче против лиссабонской «Бенфики» в рамках третьего этапа квалификации Лиги чемпионов.

Встреча, прошедшая на «Открытие Арене», завершилась поражением хозяев со счетом 0:2.

«После матча интересно только мнение Заремы Салиховой! Уж простите, СМИ и ТВ!», - гласит сообщение специалиста в твиттер-аккаунте.

Ответный поединок состоится на следующей неделе. Место проведения встречи - стадион «Да Луш» в Лиссабоне. Победитель этой пары сыграет в раунде плей-офф против ПСВ и «Митьюлланда».