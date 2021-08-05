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Лига чемпионов

Радимов: «После матча «Спартак» - «Бенфика» интересно только мнение Салиховой»

05 Августа 2021 • 08:25 Комментировать (4)
Спартак Москва
0:2
Бенфика
окончен
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Тренер второй команды петербургского «Зенита» Владислав Радимов высказался о неудаче московского «Спартака» в первом матче против лиссабонской «Бенфики» в рамках третьего этапа квалификации Лиги чемпионов.

Встреча, прошедшая на «Открытие Арене», завершилась поражением хозяев со счетом 0:2.

«После матча интересно только мнение Заремы Салиховой! Уж простите, СМИ и ТВ!», - гласит сообщение специалиста в твиттер-аккаунте.

Ответный поединок состоится на следующей неделе. Место проведения встречи - стадион «Да Луш» в Лиссабоне. Победитель этой пары сыграет в раунде плей-офф против ПСВ и «Митьюлланда».

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Евро-Футбол.Ру,
Владислав Радимов
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Комментарии (4)
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Рейтинг комментариев
Id152079006
05 Августа 2021 в 10:34
буланову неймётся, пора переходить в любимый клуб :)))
Shatun
05 Августа 2021 в 09:52
"спартак чемпион" жидко обделался, молчите и обтекайте.
SpaM
05 Августа 2021 в 09:00
О, так это же Владислав "обо мне все забыли, но я очень хочу высказаться, хоть всем и наплевать" Радимов.
JUMPER
05 Августа 2021 в 12:01
ооо любезнай срам... табе пара к врачу...))) пишеш о сабе любимам...защем выделяш кавычками...))) храматей недаученай...))) от первыга лица...?
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