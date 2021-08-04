Витория: «Жизнь продолжается, у нас впереди ещё ответный матч в Лиссабоне»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория подвёл итоги матча с «Бенфикой» (0:2) в эфире канала «Матч Премьер».

- Очень хорошее начало матча, и в концовке первого тайма «Спартак» поддавливал, а вот второй тайм совсем не получился. Насколько сработал сегодня план на игру?

- Первый тайм, да, сыграли хорошо. Нам сегодня противостояла отличная команда, хорошо обученная, которая уже давно играет в эту схему. Тем не менее, мы слаженно играли, у нас были моменты для взятия ворот. Несмотря на какие-то ошибки, я в целом очень доволен первым таймом. В перерыве были внесены какие-то коррективы в игру, пытались провести работу над ошибками, начали второй тайм, пропустили быстрый гол. Это и стало ключевым моментом игры, потому что «Бенфика» - опытная команда. Она забила первой, и это дало ей определенную уверенность в своих силах, спокойствие и определенное беспокойство для нас. После этого второй гол, можно сказать, поставил уже точку в этой игре. Тем не менее, жизнь продолжается, у нас впереди еще ответный матч в Лиссабоне. Перед ним уже в субботу будет тур чемпионата России. Поэтому готовимся уже к следующим играм.

- В чем конкретно «Бенфика» вас переиграла во втором тайме? Что, эти голы сломили, ментальности не хватило?

- Когда пропускаешь гол в начале тайма, в данном случае, второго, это всегда бьет с точки зрения психологии, потому что какая-то ошибка, которая приводит к голу, начинает меняться что-то в характере. Поскольку соперник хороший, он воспользовался этим и стал больше контролировать игру. Повторюсь, что первый тайм мы сыграли очень хорошо, имели свои моменты, можно было забивать, но второй тайм сложился вот так вот.