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Лига чемпионов

Витория: «Жизнь продолжается, у нас впереди ещё ответный матч в Лиссабоне»

04 Августа 2021 • 22:56 Комментировать (2)
Спартак Москва
0:2
Бенфика
окончен
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Главный тренер «Спартака» Руй Витория подвёл итоги матча с «Бенфикой» (0:2) в эфире канала «Матч Премьер».

- Очень хорошее начало матча, и в концовке первого тайма «Спартак» поддавливал, а вот второй тайм совсем не получился. Насколько сработал сегодня план на игру?

- Первый тайм, да, сыграли хорошо. Нам сегодня противостояла отличная команда, хорошо обученная, которая уже давно играет в эту  схему. Тем не менее, мы слаженно играли, у нас были моменты для взятия ворот. Несмотря на какие-то ошибки, я в целом очень доволен первым таймом. В перерыве были внесены какие-то коррективы в игру, пытались провести работу над ошибками, начали второй тайм, пропустили быстрый гол. Это и стало ключевым моментом игры, потому что «Бенфика» - опытная команда. Она забила первой, и это дало ей определенную уверенность в своих силах, спокойствие и определенное беспокойство для нас. После этого второй гол, можно сказать, поставил уже точку в этой игре. Тем не менее, жизнь продолжается, у нас впереди еще ответный матч  в Лиссабоне. Перед ним уже в субботу будет тур чемпионата России. Поэтому готовимся уже к следующим играм.

- В чем конкретно «Бенфика» вас переиграла во втором тайме? Что, эти голы сломили, ментальности не хватило?

- Когда пропускаешь гол в начале тайма, в данном случае, второго, это всегда бьет с точки зрения психологии, потому что какая-то ошибка, которая приводит к голу, начинает меняться что-то в характере. Поскольку соперник хороший, он воспользовался этим и стал больше контролировать игру. Повторюсь, что первый тайм мы сыграли очень хорошо, имели свои моменты, можно было забивать, но второй тайм  сложился вот так вот.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Руй Витория
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Sanay
05 Августа 2021 в 00:38
Руй ты вообще смотрел первый тайм? У Бенфики было 3-4 явных голевых момента и только чудо спасало ворота Спартака.Если не можешь сразу анализировать игру, посмотри видеотрансляцию матча на досуге. и вот тогда точно будешь в шоке.)))
Sanay
05 Августа 2021 в 00:34
Для тебя уже нет..)) смотри, чтобы в Лиссабоне не накидали пяток или шесть голиков. Вот тогда к тебе уже серьезно возникнут вопросы.
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окончен Спартак Москва 0:2 Бенфика 3.55 3.45 2.2
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