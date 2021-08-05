Салихова: «За столом дружно отмечали второе место, вот и сейчас дружненько выруливайте»

Салихова встала на сторону наставника команды Руя Витории, сообщив у себя в телеграм-канале, что главному тренеру сейчас нужна поддержка. Она потребовала от всех, кто голосовал за его кандидатуру, предложить реальную помощь, а не «просто похлопать по плечу».

Зарема надеется, что вместо того, чтобы искать виноватого, руководство и все причастные к клубу люди объединятся для решения проблемы. «Медали надевали серебряные, за столом дружно отмечали второе место. Вот и сейчас дружненько выруливайте», - написала Салихова.

Возможно, этими словами она также намекнула на Дмитрия Попова, который ранее объявил об уходе из «Спартака». В конце сообщения Зарема упомянула, что клуб отказался своевременно укреплять селекцию.